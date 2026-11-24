Oricum s-ar încheia războiul, pentru statele de pe flancul estic întrebarea nu este dacă Rusia le va testa, ci în ce stare le va găsi când o va face, scrie istoricul și analistul de politică externă Armand Goșu într-un text publicat astăzi de Hotnews.

Șansele unei păci veritabile în lunile următoare sunt mici. Mai probabilă e o iarnă de bombardamente, urmată de o negociere la care fiecare va veni cu ce a păstrat: Ucraina cu dronele, Rusia cu rachetele, Europa cu banii, America cu nerăbdarea și incompetența lui Trump și a echipei sale.

La 20 noiembrie, în zori, în timp ce Rusia lansa asupra Ucrainei cel mai mare atac aerian al lunii, trei proiectile rusești au căzut în sud-estul Poloniei: două rachete de croazieră și o dronă cu reacție, după evaluarea armatei poloneze. Nimeni n-a fost rănit. Avioanele aliate s-au ridicat, radarele au pornit, însă piloții NATO n-au deschis focul. Una dintre rachete s-a prăbușit la vreo 35 de kilometri de poligonul de la Nowa Dęba, unde câteva mii de militari din nouă state europene încheiau primul exercițiu al forței multinaționale pregătite pentru Ucraina de după război. Era chiar ziua în care acolo erau așteptați miniștrii apărării din Franța, Marea Britanie, Lituania și Estonia. Premierul Donald Tusk a vorbit despre o provocare intenționată, iar secretarul general al NATO a admis că nu pare o coincidență.

Reacțiile au spus mai mult decât incidentul. Varșovia a cerut avioane de avertizare timpurie, aparate F-35 și întărirea operațiunii Eastern Sentry, dar n-a invocat articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, așa cum făcuse în septembrie 2025, când spațiul aerian îi fusese încălcat doar de drone. Secretarul general Mark Rutte a venit a doua zi cu asigurarea că Alianța apără fiecare centimetru de teritoriu polonez și a plecat fără să anunțe vreo decizie. Donald Trump, într-un interviu dat cu puțin înainte la Fox News, pusese incursiunile rusești mai vechi pe seama greșelii.

Între timp, lista s-a lungit. Danemarca a hotărât expulzarea atașatului militar rus după o tentativă de asasinat pe care o atribuie serviciilor secrete de la Moscova, Estonia își închide punctele rutiere de la frontiera estică, iar în Golful Finlandei drone, după toate probabilitățile ucrainene, au incendiat un cargou rusesc folosit la transporturi militare, cargou aflat în drum spre Kaliningrad. Geografia războiului se extinde tocmai în săptămânile în care Washingtonul anunță că pacea e aproape. Cele două lucruri nu se contrazic, ci se explică unul pe celălalt.

Ce vrea și ce poate Putin

În seara aceleiași zile, televiziunea rusă a difuzat un documentar al lui Emir Kusturica, închinat patriarhului Kirill la împlinirea vârstei de 80 de ani. Vladimir Putin explică acolo că Moscova este a treia Romă și că ucrainenii ar trebui să tindă spre unirea cu Rusia, nu neapărat într-un singur stat, ci într-un sens cât se poate de larg. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, e mai precis: sud-estul și cea mai mare parte a centrului Ucrainei, cu Kiev cu tot, ar fi pământuri rusești „istorice”. Cine se întreabă dacă liderul de la Kremlin se mulțumește cu Donbasul are aici răspunsul. Donbasul este prețul cerut la masa tratativelor; scopul rămâne o Ucraină readusă în orbita Moscovei, cam ca Belarusul. De aceea Putin refuză să-l recunoască pe Volodimir Zelenski drept interlocutor și preferă să negocieze peste capul lui, cu americanii și, mai nou, cu europenii.

Diplomația rusă traduce doctrina în condiții. La Abu Dhabi, unde negocierile trilaterale au fost reluate la 10 noiembrie, delegația Moscovei a cerut, potrivit presei americane, scoaterea aspirației atlantice din Constituția Ucrainei, interzicerea trupelor străine și a livrărilor de arme occidentale, precum și întoarcerea NATO la dispozitivul militar din 1997. Adjunctul ministrului de externe, Serghei Riabkov, a respins până și o „cvasi-aderare” a Kievului la Alianță și a adăugat că Rusia nu mai vede mare diferență între NATO și Uniunea Europeană, punând astfel sub semnul întrebării tocmai compensația promisă ucrainenilor în locul umbrelei NATO. Fostul diplomat rus Aleksandr Baunov, astăzi redactor-șef la Carnegie Russia, Eurasia Center, de la Berlin, a observat că negociatorii americani au pierdut inițiativa: încetarea focului, obiectiv concret, a fost înlocuită de o agendă vastă și vagă despre securitatea Europei. O astfel de agendă se discută ani în șir, iar Kremlinul socotește că timpul lucrează pentru el.

Socoteala nu e lipsită de temei, dar nici sigură. Rusia poate lovi din aer: la atacul din 20 noiembrie, apărarea ucraineană a oprit mai toate rachetele de croazieră și dronele, însă numai una din zece rachete balistice, iar rețeaua energetică a fost lovită de peste o mie de ori din septembrie. La Shenzhen, după întâlnirea cu Donald Trump și Xi Jinping, Putin a refuzat orice moratoriu asupra acestor bombardamente. Iarna este pariul lui.

În teatrul de operațiuni terestru, în schimb, armata rusă pierde din vară mai mulți oameni decât reușește să recruteze, iar o operațiune ucraineană a recuperat peste 200 de kilometri pătrați în nordul regiunii Harkiv. Podul Crimeii, a fost grav avariat, arcul părții rutiere s-a prăbușit în mare, blocând intrarea în Marea Azov. Deficitul bugetar al Rusiei va fi cam de două ori mai mare decât cel planificat, dobânda de referință a rămas la 14%, rafinăriile prelucrează cu o treime mai puțin țiței, iar două treimi dintre ruși, arată sondajele Levada, ar prefera negocierile. Putin nu poate câștiga războiul, dar nici nu vrea să-l oprească. De aici strategia lui: adună tot ce îi poate oferi Trump, fără să plătească printr-un armistițiu.

Graba lui Trump, spaima Europei

Administrația americană le-a transmis europenilor și ucrainenilor că vrea un acord până la începutul lui ianuarie. Termenul nu ține de situația de pe front, ci de calendarul Washingtonului: la 3 ianuarie începe activitatea parlamentară noul Congres și Senat cu majorități formate de democrați care au câștigat cu un scor nesperat alegerile din noiembrie. Noul Congres pregătește bani pentru Kiev și va iniția anchete și ar putea anula derogările prin care Casa Albă a suspendat sancțiunile votate anul acesta împotriva Rusiei. Trump se grăbește, Putin nu. Asimetria îl avantajează pe cel răbdător și mută presiunea asupra celui mai slab. Emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner au pus pe masă, scrie Wall Street Journal, două variante: fie Ucraina se retrage din restul Donbasului și primește în schimb aderarea la NATO, fie frontul îngheață pe linia actuală, cu garanții înscrise într-un tratat. Moscova o respinge categoric pe prima și o golește de conținut pe a doua. Kievului i se cere, așadar, un preț real pentru o situație ipotetică. Președintele american continuă totuși să creadă că omologul său rus dorește pacea și pune impasul pe seama urii dintre Putin și Zelenski, deși numai unul dintre ei refuză întâlnirea.

Foto: Donald Trump

Europenii se tem mai mult de succesul medierii americane decât de eșecul ei. Un acord încheiat peste capul lor ar consfinți ideea că securitatea continentului se hotărăște între Washington și Moscova, iar formula „1997” ar însemna, în limbaj practic, retragerea trupelor aliate și infrastructurii militare din Polonia, România și statele baltice. Semnalele venite din capitala americană nu-i liniștesc. Subsecretarul Elbridge Colby le-a explicat miniștrilor apărării din UE ce înseamnă „NATO 3.0”: apărarea convențională a Europei trece în grija europenilor, iar sprijinul american devine mai limitat. Secretarul Trezoreriei îi acuză pe europeni că se ascund ca să nu vorbească cu Putin.

Liderul rus a prins momentul și i-a chemat la Moscova să-și lămurească poziția, urmând ca abia apoi să hotărască dacă îi primește la negocieri. Zelenski anunță că Europa va fi reprezentată de cinci state, între care Polonia, alături de UE și NATO. Dar Moscova neagă că și-ar fi dat acordul pentru participare europeană la negocieri. Doar emisarii americani au vorbit despre asta. Nimeni nu mai înțelege nimic. În acest timp, cele mai recente sondaje din Germania arată că aproape jumătate dintre cetățeni ar reduce sau ar opri ajutorul pentru Ucraina. Pe această oboseală contează Kremlinul.

Garanții pe hârtie

Orice pace durabilă atârnă de un singur lucru: ce o împiedică pe Rusia să atace din nou. Pe masă sunt trei răspunsuri. Primul este aderarea la NATO, pe care Zelenski o socotește garanția cea mai limpede și, până la urmă, cea mai ieftină, fiindcă altfel Ucraina ar trebui să întrețină singură o armată uriașă. Moscova o declară inacceptabilă, iar între aliați nu există consens. Al doilea este prezența militară europeană. Coaliția de voință, 37 de state, și-a construit o forță multinațională sub comandă franco-britanică, menită să ajute la refacerea armatei ucrainene, la protejarea cerului și la deminarea Mării Negre. Putin a avertizat de mai multe ori că aceste trupe vor fi ținte legitime, iar rachetele căzute lângă Nowa Dęba, la exercițiul militar tocmai al acestor contingente, au arătat că avertismentul nu e doar retoric.

Rămâne al treilea răspuns, cel preferat de Washington: garanții „asemănătoare” articolului 5, fără calitatea de membru și fără soldați americani. Jared Kushner a susținut că Rusia le-ar fi acceptat; ministerul rus de externe a declarat în zilele următoare contrariul. Zelenski a întrebat cine este „colectivul” care ar urma să-i apere țara și a observat că n-a văzut încă nimic scris. O garanție sprijinită pe relația personală dintre Trump și Putin, a mai spus el, nu înseamnă pace, ci o pauză de doi ani. Rezerva e întemeiată. Nici articolul 5 propriu-zis nu declanșează automat un război, fiecare aliat hotărând singur cu ce contribuie. Iar la Istanbul, în 2022, Moscova ceruse să se numere ea însăși printre garanți, cu drept de veto asupra oricărei intervenții. Rusia admite, cu alte cuvinte, numai garanțiile care nu garantează nimic.

Să revenim la Polonia. În septembrie 2025, pentru câteva drone, Varșovia a cerut consultări aliate. În noiembrie 2026, pentru rachete de croazieră, n-a mai făcut-o. The Institute for the Study of War avertizează că fiecare incident rămas fără urmări ridică pragul de la care NATO reacționează. Dacă un stat membru ezită să folosească mecanismele tratatului Alianței, ucrainenii au dreptul să se întrebe cât valorează o copie „asemănătoare” a lor.

Trei scenarii pentru un flanc dezbinat

Cum se poate încheia războiul? Primul scenariu este acordul rapid, în condițiile Moscovei, semnat înainte de 3 ianuarie. E cel mai puțin probabil, pentru că Zelenski refuză să cedeze teritoriu și leagă orice pachet de votul ucrainenilor, iar Putin n-are niciun motiv să renunțe la campania de iarnă; nici Tusk nu crede în negocieri serioase mai devreme de primăvară. Ar fi însă cel mai primejdios pentru estul Alianței, fiindcă ar introduce dispozitivul și infrastructura NATO în târguiala cu Rusia: baza americană permanentă pe care o așteaptă Polonia și puținii militari americani rămași în România ar deveni monedă de schimb, iar guvernul de la Sofia, deja retras din sprijinul pentru Kiev, și-ar vedea confirmată alegerea.

Al doilea scenariu, mai plauzibil, este un armistițiu pe linia frontului, cândva în 2027, cu garanții slabe. Luptele s-ar opri, Rusia și-ar reface armata, iar presiunea s-ar muta de pe Ucraina asupra vecinilor ei, prin tehnici de război hibrid adică sabotaj, drone și provocări toate operate sub pragul articolului 5, exact în anul în care polonezii își aleg parlamentul. La București, cu un președinte la 10% încredere și o scenă politică marcată de scandaluri, opoziția suveranistă ar câștiga cu argumentul simplu: războiul s-a terminat și nu mai e nimic de plătit.

Al treilea este continuarea ostilităților, cu un Congres american mai favorabil Kievului și cu o Rusie tot mai strâmtorată, tentată să ridice prețul sprijinului european prin aceleași mijloace: nave lovite în Marea Neagră, drone deasupra Deltei Dunării, incendii în fabricile care lucrează pentru Ucraina. În toate cele trei scenarii, Polonia, România și Bulgaria rămân în prima linie a unui conflict hibrid care nu se încheie odată cu armistițiul.

Pentru o asemenea confruntare, slăbiciunea flancului nu stă în numărul de tancuri. Ea este politică, iar de un an are și un arbitru peste ocean: strategia de securitate adoptată la Washington în decembrie 2025 salută influența crescândă a partidelor suveraniste din Europa, așa că bătăliile interne de la Varșovia și București se poartă și pentru bunăvoința Casei Albe.

Polonia cheltuiește pentru apărare aproape 5% din PIB și e gata să suporte o bună parte din costul bazei americane; decizia îi aparține lui Trump și e așteptată în decembrie, adică în plină negociere cu Moscova. Dar președintele Karol Nawrocki, ales în 2025 cu sprijinul declarat al lui Trump, guvernează prin veto, asemenea modelului său american: a blocat peste patruzeci de legi, între care cea care deschidea accesul la împrumuturile europene pentru înarmare, de vreo 44 de miliarde de euro. La sfârșitul lui octombrie, conflictul cu guvernul Donald Tusk a degenerat în criză constituțională. Judecătorii aleși de majoritatea parlamentară au preluat controlul Tribunalului Constituțional și l-au suspendat pe președintele instituției, numit de fosta putere. Nawrocki și-a întors avionul din drumul spre Africa și a intrat în zori în clădirea păzită de poliție. Presa trumpistă din toată lumea a relatat episodul ca pe o lovitură de stat a premierului, iar ambasadorul Statelor Unite a comentat public felul în care guvernul folosește puterea statului, în vreme ce Comisia Europeană îi cerea președintelui să-i accepte pe noii judecători. Trei săptămâni mai târziu, când rachetele rusești cădeau în voievodatul Lublin, răspunsul a rămas aproape în întregime în seama guvernului. Președintele trumpist al Poloniei a tăcut.

Relația Varșoviei cu Washingtonul trece astfel printr-un om, nu prin instituții. Nawrocki i-a dăruit lui Trump, la optzeci de ani, un tron de chihlimbar; liderul american îl laudă la televizor, deși îl ia drept premier. Când democrații au câștigat Congresul, Tusk a salutat victoria democrației, iar tabăra prezidențială a tăcut: polarizarea poloneză s-a așezat peste cea americană. Legăturile personale pot aduce o brigadă americană, dar nu țin loc de strategie, iar polonezii o simt. Potrivit unui sondaj Chicago Council, doar 57% mai văd în Statele Unite un partener de încredere, față de 85% în 2022.

Moscova nu are nevoie să inventeze aceste fracturi; îi ajunge să le adâncească. În iunie, în disputa stârnită de numele dat de Kiev unei unități militare, Nawrocki i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă decorație poloneză. Institutul Polonez de Afaceri Internaționale a măsurat atunci o creștere cu 250% a mesajelor anti-ucrainene în limba polonă, în bună parte produse de rețele de conturi false. La începutul lui noiembrie, autoritățile de la Varșovia au mobilizat poliția și armata ca să împiedice o provocare pregătită lângă granița cu regiunea Kaliningrad: după presa poloneză, un atentat cu multe victime, care urma să fie pus pe seama Ucrainei. Ținta era aceeași, ruptura dintre cele două capitale. Terenul e prielnic. Guvernul, strâns de deficit, a anunțat că nu mai dă bani pentru programul prin care europenii cumpără arme americane destinate armatei ucrainene, iar partidele dreptei radicale, cu discurs ostil ucrainenilor, adună împreună aproape un sfert din intențiile de vot înaintea alegerilor din 2027.

La București, criza a avut altă formă și același efect. În mai, cu acordul președintelui Nicușor Dan, PSD a dărâmat, alături de AUR, guvernul din care tocmai plecase, iar țara a rămas aproape o jumătate de an fără executiv cu puteri depline. Abia la 20 octombrie, a patra încercare a dat un cabinet minoritar, al PSD, condus de un om fără experiență și greutate politică și dependent de bunăvoința unor partide care nu participă la guvernare. AUR, creditat cu 35–40% în sondaje, cere alegeri anticipate și își cultivă propriul canal spre Washington: liderul său, George Simion, se recomandă drept aliat firesc al mișcării MAGA.

Bucureștiul știe cât costă ostilitatea: în 2025, vicepreședintele J.D. Vance a criticat la München anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, iar România a fost scoasă din programul Visa Waivercu două zile înainte de scrutinul prezidențial. Președintele Dan încearcă, așadar, să nu-l lase pe Simion să alerge singur pe terenul MAGA la Washington. A pus bazele românești la dispoziția operațiunii americane împotriva Iranului, a participat ca observator la Consiliul Păcii, i-a dat dreptate lui Trump în privința contribuției europenilor, a scris pentru diverse site-uri MAGA, și mai nou, s-a oferit să plătească pentru ca militarii americani să rămână în România, de unde o brigadă a fost retrasă în 2025. Centrul polonez de studii estice, OSW, vede în discursurile președintelui Dan ecouri ale temelor trumpiste. Vizita la Casa Albă, anunțată de mai bine de un an, n-a mai avut loc.

Rezultatul este o întrecere în loialitate față de un președinte american care vorbește despre România rar și fără angajamente, în timp ce dezbaterea despre ce are țara de apărat în Ucraina aproape că lipsește. Metodele Moscovei sunt cunoscute aici după 2022, dar mai ales din 2024, cu ocazia alegerilor parlamentare și prezidențiale, când prezidențialele au fost anulate pe fondul suspiciunilor de ingerință rusă. De atunci s-au adăugat sabotaje, zeci de incursiuni ale dronelor și nave comerciale lovite la gurile Dunării.

Bulgaria arată unde poate duce acest drum. Rumen Radev, ajuns premier în mai cu majoritate absolută, a oprit livrările de arme către Ucraina și a scos țara din coaliția de voință. Când, în octombrie, dronele au scufundat nave comerciale în zona economică bulgară, Sofia a cerut dovezi de netăgăduit înainte de a numi vinovatul, oferindu-i Moscovei exact ce îi trebuie: negarea plauzibilă.

Șansele unei păci veritabile în lunile următoare sunt mici. Mai probabilă e o iarnă de bombardamente, urmată de o negociere la care fiecare va veni cu ce a păstrat: Ucraina cu dronele, Rusia cu rachetele, Europa cu banii, America cu nerăbdarea și incompetența lui Trump și a echipei sale. Oricum s-ar încheia războiul, pentru statele de pe flancul estic întrebarea nu este dacă Rusia le va testa, ci în ce stare le va găsi. Rachetele căzute recent în Polonia au măsurat reflexele NATO. Crizele politice de la Varșovia și București măsoară altceva: cât de puternice sunt rețelele rusești din țările NATO cu poziții geografice cheie pentru arhitectura de securitate a Alianței și cât de ușor poate fi subminat dinăuntru un aliat care nu poate fi învins din afară. Descurajarea începe cu baterii antiaeriene și cu brigăzi, dar se sprijină pe guverne care funcționează și pe societăți care știu de ce își ajută vecinul atacat. Pe acest teren, Moscova a înaintat în 2026 în țările flancului estic al NATO, mai mult decât a reușit să avanseze în Donbas.

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