Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina

Avalanșe produse sâmbătă au ucis trei persoane care schiau în afara pârtiilor, în munții din regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, zone care găzduiesc unele dintre locurile de desfășurare ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, a anunțat serviciul de salvare montană, conform Reuters.

Două avalanșe au lovit zona Marmolada din Dolomiți, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde au loc probele feminine de schi alpin.

Serviciul de salvare montană a precizat că a recuperat trupul unui bărbat care schia în afara pârtiilor împreună cu alți trei schiori, la Punta Rocca, un vârf de 3.300 de metri din masivul Marmolada, cel mai înalt din Munții Dolomiți.

Serviciul de salvare montană a transmis că bărbatul a murit îngropat în zăpadă după ce a declanșat avalanșa, în pofida faptului că cei trei însoțitori ai săi au început imediat operațiunile de căutare, cu sprijinul altor schiori, până la sosirea echipelor de intervenție.

Alți doi schiori aflați în afara pârtiilor au murit la Albosaggia, un sat din partea inferioară a văii Valtellina, la aproximativ 65 de kilometri est de Bormio, localitate unde au loc toate probele masculine de schi alpin.

Serviciul de salvare montană a mai precizat că nu are, deocamdată, confirmarea unei posibile a patra victime în Trentino-Alto Adige, unde presa locală a relatat că un bărbat rănit într-o avalanșă produsă anterior a murit la spital.

Ninsorile abundente din ultimele zile din Alpi au provocat mai multe avalanșe.

La începutul acestei săptămâni, o altă avalanșă produsă în regiunea Trentino-Alto Adige a ucis doi schiori finlandezi.

AINEVA, asociația italiană pentru riscuri de zăpadă și avalanșe, parte a rețelei European Avalanche Warning Services, a semnalat pentru duminică un risc ridicat de producere a avalanșelor.

Zăpada proaspătă și vânturile moderate au format plăci de zăpadă viscolită care se pot desprinde la trecerea chiar și a unui singur practicant de sporturi de iarnă, a avertizat AINEVA pe site-ul său.

