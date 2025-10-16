Trei seri de spoken word, muzică și performance. 17–19 octombrie în Control Club, București

În perioada 17-19 octombrie, Control Club redevine scena experimentului artistic contemporan, odată cu cea de-a doua ediție SwordS Festival – eveniment ce aduce împreună poeți, actori, muzicieni și performeri, în spectacole spoken word completate de muzică și proiecții multimedia.

Biletele sunt disponibile în rețeaua Eventbook.

Alexandrina Hristov, Mircea Florian, Simona Măicănescu, Ioana Crăciunescu, Radu Vancu, Ioana Nicolaie și mulți alții vor participa într-un dialog al artelor performative, curatoriat de Cosmin Perța și Iulian Morar. Pe parcursul a trei seri consecutive, publicul bucureștean va descoperi spectacole ce combină poezia, teatrul, muzica și artele vizuale, într-un format interdisciplinar.

Spoken word (nu) e poezie. Spoken word (nu) e teatru. Spoken word (nu) e muzică. Spoken word e sunet, imagine și mesaj. Spoken word e vibrație. E comuniune. E jazz și hip-hop, e dramă și comedie, e monolog și e dialog. Spoken word e emoție. E earworm. E performance. E simetrie. E rimă și ritm. Spoken word nu e politic și nu e politică. E justiție socială și anxietate. E mindfulness și explorare a sinelui. E vocea care rămâne cu tine când ajungi singur în cameră.

Vineri, 17 octombrie, de la ora 19:30, festivalul debutează cu un performance imersiv semnat de Alexandrina Hristov, Ioana Crăciunescu și Mircea Florian. Trei artiști cu cariere remarcabile în muzică, teatru și arte vizuale creează o experiență multidisciplinară unică.

Alexandrina Hristov (n. 1978, Chișinău) este cântăreață, compozitoare, multi-instrumentistă și pictoriță. Absolventă a Academiei de Muzică din Chișinău, a lansat albumele Om de lut (2009), Flori de Spin (2014), Sirin (2022) și Reguli și Jocuri (2025). Stilul ei combină indie pop, jazz, soul, trip-hop și art-pop, cu influențe electronice recente.

Ioana Crăciunescu (n. 1950, București) este actriță și poetă, cunoscută pentru roluri în peste 60 de piese și 50 de filme, precum Ion, Sieranevada sau Moromeții 2. În 2023 a primit Premiul Gopo pentru întreaga activitate.

Mircea Florian (n. 1949, Satu Mare) este compozitor, interpret și artist multimedia. Activ din anii ’70, a creat muzică pentru teatru, film și dans, a participat la Bienala de la Veneția și explorează constant fuziunea dintre muzică, poezie și arte vizuale.

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 19, a doua zi de SwordS Festival la Control Club îl aduce în prim-plan pe autorul Radu Vancu – fragmente din opera sa vor fi puse în scenă de actorul Răzvan Omotă, într-un performance completat audio-vizual de Iulian Morar.

Radu Vancu (n. 1978, Sibiu) este poet, prozator, eseist, traducător și profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A fost președinte PEN România (2019–2023) și este redactor-șef al revistei Transilvania. A publicat numeroase volume de poezie, romane, jurnale, cărți pentru copii și studii academice. Traducător al lui Whitman, Berryman și Pound, coordonează Festivalul Internațional de Poezie „Poets in Transylvania”.

Seara de sâmbătă continuă cu un performance special, o adaptare după romanul „Viziunea vizuinii” de Marin Sorescu, ce îi reunește pe scenă pe artiștii multidisciplinari Mircea Florian și Simona Măicănescu, care propun publicului „o fabulă despre noi, pământenii, o poveste despre lumea absurdă, despre societatea nebună de legat în care acceptăm să trăim. Dar… povestea e blândă și plină de haz-necaz. Vă vom dărui câteva gânduri, scrise de Sorescu și rostite de Simona, și, mai ales, cântecele născocite de Florian…murmurate pentru voi – când de el, când de amândoi”.

În încheiere, proiectul Cinematica.Live (Electrons in Slow Motion + IM pulse), oferă o experiență imersivă care provoacă spectatorii să descopere o adevarată galerie de artă contemporană dinamică, prin mixul dintre tehnologia inovativă și expresia artistică. Invitat special este artistul grafic Mihai Velcescu pentru o demonstrație de live lettering.

Duminică, 19 octombrie, de la ora 19, autoarea Ioana Nicolaie devine protagonista ultimei seri – fragmente din opera sa vor fi puse în scenă de actrița Cora Butnaru, într-un performance completat audio-vizual de Iulian Morar.

Ioana Nicolaie este poetă și prozatoare premiată, autoare a șapte romane, cinci volume de versuri și unsprezece cărți pentru copii. Romanele „Cartea Reghinei”, „Tot înainte” și „Pelinul negru” au primit numeroase distincții și au fost bestselleruri Humanitas. Tradusă în mai multe limbi, este prezentă în antologii internaționale și participă la festivaluri literare. Membră a Uniunii Scriitorilor și PEN România, a câștigat Premiul pentru Literatură Bistrița 2025.

Seara de duminică se încheie cu proiectul Cinematica.Live (Electrons in Slow Motion + IM pulse) alături de Cosmin Perța. Un performance despre relații și rupturi, despre iluzia iubirii și a permanenței, în care întotdeauna pierd amândoi. Invitat special: Alin Dimache.

SwordS Festival (ediția a 2-a) aduce în fața publicului bucureștean autori, muzicieni, actori și performeri, în trei seri consecutive de spectacole spoken word, completate de muzică și proiecții multimedia – în perioada 17-19 octombrie (de vineri până duminică), la Control Club.

Biletele pentru SwordS Festival sunt disponibile în număr limitat și pot fi achiziționate din rețeaua Eventbook:

Abonamente la prețul de 150 de lei (valabile pentru cele 3 zile de festival, 17-19 octombrie)

Bilete de o zi la prețul de 80 lei

Inițiată în 2022, seria de evenimente SWORDS – Spoken Word Sessions aduce pe scenă artiști contemporani într-un dialog viu între cuvânt, sunet și imagine. Curatori: Cosmin Perța și Iulian Morar. Parteneri: Control Club, Cărturești, Radio Guerrilla

Articol susținut de SwordS Festival