Trei tineri ucraineni care rătăceau de câteva zile prin Munţii Maramureşului au fost recuperaţi de salvamontişti / Greşeala pe care au făcut-o

Trei tineri ucraineni care rătăceau de câteva zile prin Munţii Maramureşului, în zona Vârfului Budescu, au fost recuperaţi, sâmbătă, de către salvamontiştii maramureşeni. Cei trei nu au respectat indicaţiile salvatorilor montani, care le spuseseră să rămână pe loc, şi au plecat din zona în care au fost localizaţi. În cele din urmă, salvamontiştii i-au găsit şi i-au coborât la baza muntelui, unde au fost preluaţi de autorităţi, scrie News.ro.

Echipa Salvamont Maramureş a Consiliului Judeţean a plecat sâmbătă într-o acţiune de căutare şi salvare în Muntii Maramuresului, zona Vârful Budescu, a trei tineri ucraineni cu vârste de 22, 23 şi 24 ani, aflaţi de câteva zile prin munţi şi care, deşi nu aveau probleme medicale, nu se puteau orienta, informează Dispeceratul Naţional Salvamont.

„Pentru a evita expunerea lor şi intrarea în zonele abrupte, salvatorii montani din echipa de prim răspuns au pornit spre baza muntelui, unde urmau să facă joncţiunea cu colegii de la Poliţia de Frontieră Poienile de sub Munte, iar ulterior să urce în munte împreună la coordonatele oferite de colegii de la STS şi să îi recupereze pe cei trei”, preciza Salvamont Maramureş.

Salvatorii montani împreună cu poliţiştii de frontieră au ajuns la locaţia celor trei ucrainieni, care însă nu au respectat indicaţiile de a rămâne pe loc şi au plecat din zona în care au fost localizaţi.

Cei trei aveau doar două variante de coborâre, aşa încât au fost găsiţi de echipajele de salvare.

Cei trei tineri au fost evaluaţi medical şi, fiindcă nu prezentau probleme serioase, ci erau deshidrataţi şi nemâncaţi, au fost coborâţi la baza muntelui şi preluaţi de autorităţile competente în vederea îndeplinirii procedurilor impuse în astfel de cazuri.

„Este important ca cei care solicită ajutorul echipelor de salvare să urmeze întocmai instrucţiunile transmise, în caz contrar putând să îşi pună viaţa în pericol”, avertizează salvamontiştii maramureşeni.

Misiunea salvamontiştilor s-a încheiat cu succes, iar salvatorii montani s-au retras la baza Salvamont.