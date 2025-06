VIDEO „Trei zile de chin de neimaginat”. Cum arată insula grecească Chios după incendiile uriașe de vegetație / Avertisment pentru alte zone căutate de turiști

Incendiile de vegetație care au făcut ravagii timp de trei zile pe insula grecească Chios au fost aduse sub control miercuri. Sute de pompieri și voluntari sunt încă în alertă, în caz că flăcările vor izbucni din nou, informează DPA, citată de Agerpres.

„După trei zile de chin de neimaginat, Chios s-a trezit astăzi fără un front activ de incendii”, a transmis portalul local de știri Politischios. Cu toate acestea, suprafețe extinse ale insulei au fost mistuite de flăcări.

Potrivit guvernatorului regional, 6.200 de hectare au fost afectate de incendii – echivalentul a circa 7% din suprafața totală a insulei.

Pericolul nu a trecut: sute de pompieri și voluntari sunt încă mobilizați, iar avioane și elicoptere cisternă patrulează zona pentru a interveni rapid în caz de noi focare.

🔥 Dramatic scenes from the Greek island of Chios yesterday. Flames tore through the area, destroying homes, fields, and cars pic.twitter.com/Ek05udMIFK