Trendyol x UNTOLD X: Hotspot-ul de lifestyle preferat al participanților la festival

UNTOLD X s-a dovedit a fi una dintre cele mai spectaculoase ediții de până acum, doborând recorduri de participare și oferind momente de neuitat iubitorilor de muzică din întreaga lume. În calitate de partener oficial de fashion al UNTOLD, Trendyol a adus stilul și inovația caracteristice în inima evenimentului, transformând zona sa de activare într-una dintre cele mai vizitate și apreciate atracții ale festivalului.

Amplasată chiar pe aleea situată imediat după intrarea principală, zona de activare Trendyol a fost imposibil de trecut cu vederea datorită atmosferei sale vibrante. Mii de vizitatori au descoperit un spațiu interactiv, unde moda, frumusețea și tehnologia au creat împreună o experiență completă.

Cele mai iubite activări din zona de experiență Trendyol

Zona de experiență Trendyol a fost plină de energie, oferindu-le fanilor servicii exclusive și activări interactive, perfect aliniate spiritului de festival. De la make-up cu glitter by Trendyol Beauty – unde s-au folosit peste 500 de cutii de glitter pentru look-uri strălucitoare – până la sesiuni personalizate de analiză a culorilor, prin care peste 300 de persoane au descoperit nuanțele ce li se potrivesc cel mai bine în funcție de tonul pielii, culoarea ochilor și a părului, sub îndrumarea unui specialist dedicat.

În plus, peste 700 de vizitatori au testat instalația de probă virtuală cu AI – “Personal AI Shopping Assistant”, experimentând cum este să încerci virtual piese din colecția Trendyol Collection pentru festival, cu posibilitatea de a le comanda instant din aplicație, cu ajutorul unui cod QR. Instalația a fost utilizată în total timp de 50 de ore.

Totodată, instalațiile luminoase spectaculoase au reflectat perfect imaginea fresh și dinamică a brandului, transformând zona de activare într-un adevărat Instagram hotspot. Zeci de influenceri și creatori de conținut, dar și artiști precum Elena Gheorghe, au fost prezenți în spațiul Trendyol pentru a surprinde momentul.

Fanii au fost, de asemenea, încurajați să își împărtășească experiența de la zona de activare pe social media. Sute de participanți la festival au menționat Trendyol în story-urile lor, amplificând și mai mult vizibilitatea brandului. Pentru a extinde impactul și dincolo de zona de activare, videoclipurile de brand au fost proiectate pe scena principală și în punctele de vânzare din festival. Atmosfera a fost animată de ice coffees oferite în parteneriat cu Nescafe.

O altă atracție pentru utilizatorii platformei Trendyol a fost campania realizată alături de Banca Transilvania, prin care posesorii cardurilor ediție limitată UNTOLD X au beneficiat de reduceri de 40% la o selecție de produse pe Trendyol, între 31 iulie și 11 august.

La UNTOLD X, zona de experiență Trendyol s-a numărat printre cele mai populare spații de activare, atrăgând mii de fani curioși și entuziasmați. Participanții au descoperit aici servicii și activări fresh, perfect adaptate atmosferei de festival, iar brandul a reușit să arate că o experiență memorabilă poate fi la fel de intensă și energică precum un set de pe main stage.

Articol susținut de Trendyol