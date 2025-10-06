Trenul direct București – Kiev începe să circule din 10 octombrie. Cât durează călătoria și cât costă biletul

Din vară s-au purtat discuții pentru reintroducerea unui tren direct înre cele două capitale, s-au făcut și teste, iar acum, CFR Călători a anunțat că trenurile vor circula din 10 octombrie, pe ruta București – Iași – Ungheni – Chișinău – Kiev.

Călătoria va dura 24 de ore și prețul unui bilet este 73 euro (loc în cabină cu patru paturi)

Sunt câțiva ani de când nu mai circulă un tren direct între București și Kiev, iar o mare diferență este că acum trenul va ieși din țară pe la Ungheni și traversează Republica Moldova, în timp ce trenul de acum câțiva ani nu tranzita Moldova, ci părăsea România la punctul de frontieră Vicșani – Vadu Siret (Ucraina).

CFR Călători a anunțat programul de circulație și tarifele de călătorie: