FOTO Trenul groazei din Anglia. Când a auzit „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea”, un martor a crezut că este o farsă de Halloween
Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula sâmbătă seară între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.
Olly Foster, una dintre persoanele care se aflau în tren în momentul atacului, a declarat pentru BBC că inițial a auzit oameni strigând „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea” și a crezut că ar putea fi o farsă legată de Halloween.
Martorul a spus că oamenii au început să se înghesuie în vagon și a observat că mâna lui era „acoperită de sânge”. „Sângele era peste tot pe scaunul” pe care se sprijinea, a spus el.
Un bărbat mai în vârstă l-a „blocat” pe atacator să înjunghie o fată mai tânără, rănindu-l la cap și gât, a spus Foster. Pasagerii din jurul lui au folosit jachete pentru a încerca să oprească sângerarea.
Totul a durat în total 10-15 minute, dar incidentul „a părut să dureze o eternitate”, a mai spus martorul.
Oamenii s-au ascuns în băi și s-au călcat în picioare
Un alt pasager care a fost martor la atacul de la bordul unui tren de mare viteză care se îndrepta spre Londra a declarat pentru Sky News că a auzit pe cineva strigând: „Au un cuțit. Am fost înjunghiat”.
Martorul, care s-a prezentat ca fiind Gavin, a spus că erau oameni „plini de sânge” și că polițiștii strigau „la pământ, la pământ!” în timp ce pasagerii se înghesuiau să coboare din tren.
Corespondentul Sky News, Gurpreet Narwan, prezent la fața locului, a declarat că oamenii s-au ascuns în toalete și s-au călcat în picioare încercând să fugă din calea atacatorilor.
Atacul cu cuțitul a început la 10 minute după ce trenul a părăsit Peterborough, au spus pasagerii pentru aceeași sursă. Apoi, polițiștii au intervenit, iar unul dintre atacatori a fost imobilizat cu un pistol cu electroșocuri.
În urma atacului, 10 persoane au fost rănite, dintre care nouă sunt în stare gravă. Poliția a arestat doi bărbați în acest caz descris de prim-ministrul Keir Starmer drept un „incident îngrozitor”. Autoritățile au anunțat că poliția antiteroristă a fost implicată în anchetă, în timp ce se lucrează la stabilirea circumstanțelor complete și a motivației incidentului.