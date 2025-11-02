FOTO Trenul groazei din Anglia. Când a auzit „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea”, un martor a crezut că este o farsă de Halloween

Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula sâmbătă seară între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.

Olly Foster, una dintre persoanele care se aflau în tren în momentul atacului, a declarat pentru BBC că inițial a auzit oameni strigând „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea” și a crezut că ar putea fi o farsă legată de Halloween.

Martorul a spus că oamenii au început să se înghesuie în vagon și a observat că mâna lui era „acoperită de sânge”. „Sângele era peste tot pe scaunul” pe care se sprijinea, a spus el.

Un bărbat mai în vârstă l-a „blocat” pe atacator să înjunghie o fată mai tânără, rănindu-l la cap și gât, a spus Foster. Pasagerii din jurul lui au folosit jachete pentru a încerca să oprească sângerarea.

Totul a durat în total 10-15 minute, dar incidentul „a părut să dureze o eternitate”, a mai spus martorul.

Polițiștii și criminaliștii în gara din Huntingdon, unde a oprit trenul în care au fost înjunghiați în tren. Sursă foto: USTIN TALLIS / AFP / Profimedia Polițiștii merg pe peronul din stația Huntingdon, în estul Angliei, lângă un tren LNER Azuma, pe 1 noiembrie 2025, după atacul armat din tren.

Sursă foto; JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia Poliția britanică a declarat că a arestat doi suspecți sâmbătă, după ce „mai multe persoane” au fost transportate la spital după ce au fost înjunghiate. Credit line: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați într-un tren din Anglia. Credit line: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia Criminaliști în gara din Huntingdon, unde a avut loc atacul. Credit line: Jamie Lashmar, PA Images / Alamy / Profimedia Oamenii care au reușit să scape de atacul din tren. Credit line: Toby Shepheard/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia Polițiștii merg pe peronul din stația Huntingdon, unde a avut loc atacul. Credit line: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia Zece oameni au fost înjughiați într-un tren din Anglia. Credit line: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia Atacul din Anglia este investigat de autoritățile britanice. Credit line: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Oamenii s-au ascuns în băi și s-au călcat în picioare

Un alt pasager care a fost martor la atacul de la bordul unui tren de mare viteză care se îndrepta spre Londra a declarat pentru Sky News că a auzit pe cineva strigând: „Au un cuțit. Am fost înjunghiat”.

Martorul, care s-a prezentat ca fiind Gavin, a spus că erau oameni „plini de sânge” și că polițiștii strigau „la pământ, la pământ!” în timp ce pasagerii se înghesuiau să coboare din tren.

Corespondentul Sky News, Gurpreet Narwan, prezent la fața locului, a declarat că oamenii s-au ascuns în toalete și s-au călcat în picioare încercând să fugă din calea atacatorilor.

Atacul cu cuțitul a început la 10 minute după ce trenul a părăsit Peterborough, au spus pasagerii pentru aceeași sursă. Apoi, polițiștii au intervenit, iar unul dintre atacatori a fost imobilizat cu un pistol cu electroșocuri.

În urma atacului, 10 persoane au fost rănite, dintre care nouă sunt în stare gravă. Poliția a arestat doi bărbați în acest caz descris de prim-ministrul Keir Starmer drept un „incident îngrozitor”. Autoritățile au anunțat că poliția antiteroristă a fost implicată în anchetă, în timp ce se lucrează la stabilirea circumstanțelor complete și a motivației incidentului.