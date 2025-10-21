Trenurile suspendate vor reveni în circulație, după ce companiile feroviare au ajuns la un acord pentru „stingerea” datoriilor restante

CFR Infrastructură a anunțat că trenurile CFR Călători care au fost anulate vor reveni în circulație conform programului obișnuit. Cele două companii feroviare au ajuns la un acord privind sumele restante, în cuantum de aproape 80 milioane lei.

CFR Infrastructură confirmă obținerea unui angajament ferm de plată din partea CFR Călători, iar zecile de trenuri suspendate revin pe șine.

„Măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată , spun cei de la CFR SA care adaugă că s-au purtat discuții constructive.

Ce spune CFR SA

„În urma dialogului instituțional desfășurat între conducerile Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA și Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, privind sumele restante notificate anterior, în cuantum de 79.914.237,65 lei, părțile au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăților în conturile CFR SA, precum și prin compensarea creanțelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare.

Ca urmare a acestor discuții constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată , traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit de circulație.

Această colaborare demonstrează angajamentul conducerii CFR SA de a gestiona cu echilibru și responsabilitate situațiile complexe care pot afecta infrastructura feroviară națională, prin menținerea dialogului permanent și aplicarea unor soluții pragmatice, menite să protejeze interesul public și stabilitatea sistemului feroviar.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor asumate de către CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată și aplicarea măsurilor corective necesare pentru evitarea unor situații similare pe viitor”.