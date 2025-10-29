Trimiterea după gratii în Rusia a unei adolescente care cântat pe stradă o melodie interzisă a născut o mișcare care devine virală pe Tiktok – VIDEO

Diana Loginova, care activează sub pseudonimul Naoko, a fost condamnată pentru „discreditarea” armatei prin cântecele sale Foto: not supplied / WillWest News / Profimedia

După arestarea Dianei Loginova, care activează sub pseudonimul Naoko, pentru „discreditarea” armatei prin cântecele sale, a apărut un val de proteste rusești pe TikTok, cu clipuri în care oameni interpretează piese ale lui Monetochka și Noize MC, care au înregistrat zeci de mii de vizualizări, ajungând la peste un milion în câteva zile, relatează publicația independentă rusă Novaya Gazeta.

Monetochka și Noize MC sunt doi artiști ruși care trăiesc în exil. În cadrul mai multor spectacole improvizate, Loginova și trupa ei au interpretat melodii ale celor doi, printre care melodia anti-război Swan Lake Cooperative a rapperului Noize MC, ale cărei versuri ironizează propaganda lansată de Kremlin la începutul invaziei în forță a Ucrainei, și melodia You are a Soldier a cântăreței și compozitoarei Monetochka, care conține versurile: „Și indiferent de războiul pe care îl duci, îmi pare rău, eu voi fi de partea cealaltă.”

Multe dintre videoclipurile care acum devin virale pe TikTok prezintă imagini cu Naoko în cătușe pe fundalul unor porumbei sau imagini cu arestarea adolescenti, însoțite de știri despre violatori și criminali grațiați și trimiși pe front.

Unele videoclipuri o compară pe Loginova, care a făcut un semn cu mâna în formă de inimă în timp ce era escortată prin sala de judecată, cu disidentul ucis Alexei Navalnîi, care, într-o imagine devenită celebră, a făcut un semn cu mâna în formă de inimă din spatele geamului unei săli de judecată, în timpul unuia dintre procesele sale.

Un videoclip TikTok arată un bărbat de vârstă mijlocie cu o chitară cântând You’re a Soldier de Monetochka. Până în prezent, videoclipul a strâns peste jumătate de milion de vizualizări și aproximativ 95.000 de aprecieri.

În alt videoclip, o tânără interpretează Swan Lake Cooperative într-un pasaj subteran, citind versurile de pe telefonul ei, acompaniată de un chitarist, în timp ce trecătorii își văd de treburile lor.

Comentariile exprimă sprijinul pentru Naoko și condamnă ultima măsură represivă a Kremlinului împotriva artiștilor. „Aceasta este prima mea revoluție”, a scris un comentator, adăugând „Sunt puțin îngrijorat”.

„Trebuie să continuăm să luptăm, cu orice preț”

„Să comunicăm prin TikTok, pentru siguranță”, spune Katya, pseudonim oferit de jurnaliștii Novaya Gazeta pentru a oproteja. Un videoclip despre proces al ei a primit până acum sute de mii de vizualizări. Ea spune că este conștientă de riscul pe care și-l asumă prin postarea videoclipurilor de protest și prin discuția cu publicația Novaya Europe, pe care autoritățile ruse au interzis-o efectiv, declarându-o „organizație nedorită”.

„Mi-e teamă să atrag atenția. Nu atât pentru mine, cât pentru rudele mele. Dar cred că trebuie să continuăm să luptăm, cu orice preț”, spune Katya, adăugând că, deși era de așteptat, arestarea lui Naoko i-a stârnit atât furie, cât și anxietate. „Mai ales că acuzațiile sunt atât de absurde.”

„Naoko” a fost reținută de autorități pn 15 octombrie, după ce a devenit viral momentul în care a interpretat cântecul „Cooperativa Lacul Lebedelor”, al rapperului rus aflat în exil Noize MC. Longinova a stat 13 zile în spatele gratiilor sub acuzația că a organizat o adunare neplanificată care a blocat accesul public la metrou – o contravenție, nu o infracțiune. Marți, ea a fost găsită vinovată de „discreditare” a armatei ruse și a fost amendată cu 30.000 de ruble (1.650 de lei).

Citește și Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă

Protestele împotriva arestărilor nu s-au limitat însă la TikTok, muzicienii din unele orașe ieșind în stradă pentru a interpreta aceleași melodii pentru care Naoko a fost arestată. În al patrulea oraș ca mărime din Rusia, Ekaterinburg, de exemplu, un astfel de cântăreț, Yevgeny Mikhaylov, a fost reținut pentru că a folosit „limbaj obscen” într-un spectacol public al Swan Lake Cooperative pe care l-a susținut în sprijinul lui Naoko, pentru care a fost închis timp de 14 zile.

Înainte de arestare, el a postat mai multe videoclipuri în care interpreta aceeași melodie Monetochka, You are a Soldier, acumulând aproape 400.000 de vizualizări, precum și imagini dintr-un spectacol pe care l-a susținut stând lângă un dinozaur care purta un banner cu mesajul „Și dinozaurii vor libertate”.