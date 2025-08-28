Tristan Tate a fost retras de la festivalul de fitness după critici, dar brandul și colaboratorii lui au rămas / Organizatorii i-au spus unei participante „să nu se mai cramponeze de asta”

Organizatorii Sense4Fit Summit au anunțat retragerea lui Tristan Tate după valul de critici din spațiul public, însă în program rămâne Alex Stanciu, prezentat ca Health and Fitness Professor la platforma fondată de frații Tate.

Organizatorii festivalului Sense4Fit Summit au anunțat miercuri că renunță la colaborarea cu Tristan Tate, după un val de reacții negative în mediul online. Anunțul vine la doar o zi după ce, pe Instagram, fusese promovată prezența acestuia ca speaker în a doua zi a festivalului, pe 31 august, într-o sesiune intitulată „Codul campionului: viață, sport și fitness”. Postarea a fost ulterior ștearsă.

În urma reacțiilor, organizatorii au transmis: „Părerea voastră contează pentru noi, iar dorința noastră este ca evenimentul să rămână un spațiu în care toți participanții să fie aliniați, unde fiecare să se simtă binevenit și unit în scopul nostru comun: sănătatea, sportul și stilul de viață activ. Ne dorim să evităm criticile, mesajele de ură și orice element care ar putea afecta atmosfera pozitivă a evenimentului”.

Tristan Tate retras, dar conexiunile cu frații Tate continuă

Totuși, legătura festivalului cu „imperiul Tate” nu a disparut. În line-up-ul evenimentului rămâne Alex Stanciu, prezentat pe site-ul Sense4Fit ca Health and Fitness Professor at The Real World, platformă globală fondată de frații Tate.

Biografia publicată de organizatori arată că Stanciu „are două diplome academice – în fizioterapie și științe sportive – și două masterate, în medicină tradițională chineză și motricitate umană. Cu o experiență de peste un deceniu în fizioterapie, coaching de performanță și sănătate holistică, a ghidat mii de studenți din întreaga lume prin campusul său de fitness și sănătate”.

Alex Stanciu, prezentat pe platforma „The Real World”

Biografia lui Alex Stanciu, pe platforma fraților Tate

Critici din partea comunității de fitness

Nemulțumirile au continuat să apară și după retragerea lui Tristan Tate. Andreea Cumpănașu, influencer de fitness și feministă cunoscută în mediul online sub numele andreea.scumpi, a anunțat public că nu mai participă la festival.

Contactată de HotNews, ea a explicat: „Nu o să mai merg, pentru că nu vreau să fiu asociată cu acest eveniment, mai ales că tot ce postez eu pe online postez dintr-o postură de feministă convinsă și, pe lângă asta, cred că fitnessul ar trebui să fie un spațiu safe pentru femei. Da, am primit o invitație la eveniment, dar este imposibil să mai susții așa ceva sau să postezi de acolo. Răul este deja făcut, indiferent că nu mai participă Tristan Tate”.

Andreea Cumpănașu a continuat să critice organizatorii evenimentului: „Am văzut mai multe comentarii pe pagina lor, că Tristan este chemat din poziția de campion la kickboxing. Întrebarea este aceeași: atunci când chemăm un invitat, nu luăm în considerare și comportamentul său față de femei sau acuzațiile care i se aduc, ci doar faima de fost campion? Pentru că oamenii nu vor veni să vadă un fost campion la kickboxing, ci pentru baza de fani pe care acest personaj și-a creat-o prin discursuri care înjosesc și agresează femeile, alături de fratele său”.

„Impresia mea este că organizatorii l-au anunțat în ultimele zile tocmai pentru că știau ce fel de reacții vor stârni în societate, că altfel de ce ai face-o? Credeau că trec pe sub radar, dar te mai lovești în viață de «feministe nebune» care te încurcă”, a mai spus ea.

Reacții private ale organizatorilor: „Nu te crampona de chestia asta”

În spațiul public, Sense4Fit a explicat că Tristan Tate fusese invitat „din partea unui brand de suplimente” și că, în baza contractului, nu puteau contesta alegerea acestuia. „Sense4Fit Summit rămâne un loc sigur pentru toată lumea”, au transmis oficial.

Brandul în cauză, GetFireBlood, este prezentat public ca aparținând fraților Andrew și Tristan Tate. Pe contul oficial de Instagram, produsul este promovat ca suplimentul personal al lui Andrew Tate.

Potrivit unor mesaje consultate de HotNews, o participantă nemulțumită de prezența lui Tristan Tate și care a solicitat returnarea banilor pe bilete spune că a primit din partea unui reprezentant al festivalului următorul răspuns:

„Această persoană are un stand de suplimente închiriat într-una dintre hale: 20 mp din totalul de 50.000 mp. La meet & greet vine în calitate de fost campion mondial la kickboxing, cu standul lui de suplimente. Recomandarea mea: nu trebuie să ai nicio interacțiune – sunt 13 scene la eveniment, 260 de speakeri și traineri. Pur și simplu nu mergi acolo. Nu trebuie să interacționezi cu zona respectivă dacă nu îți place persoana. Faptul că statul român are probleme cu el, deși nu s-a dovedit nimic, asta nu înseamnă că noi… Suntem neutri, pe piață. (…) Îți recomand să vii în continuare, nu te crampona de chestia asta și să te bucuri de eveniment”.

Contactați de HotNews, organizatorii nu au răspuns, până la ora publicării acestui text, solicitării de a comenta aceste noi informații.

Cine este Tristan Tate

Tate, în vârstă de 36 de ani, este fratele mai mic al fostului kickboxer Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani. Cei doi au împreună peste 13 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare.

Amândoi sunt anchetați de autoritățile române într-un caz în care sunt acuzați de mai multe infracțiuni grave, printre care se numără trafic de persoane, viol şi formarea unui grup infracțional organizat pentru a exploata sexual femei, acuzaţii pe care aceştia le-au negat.

De asemenea, autoritățile române au deschis o anchetă împotriva lui Tristan Tate, pentru publicarea de conținut politic pe rețelele de socializare în timpul recentelor alegeri prezidențiale din țară. În duminica alegerilor, Tristan Tate și-a îndemnat urmăritorii de pe X, într-un mesaj scris în limba română, să îl voteze pe George Simion, iar după aflarea rezultatelor a anunțat că pleacă din România.

În Marea Britanie, Tristan se confruntă cu 11 acuzaţii printre care viol, vătămare corporală şi trafic de persoane.