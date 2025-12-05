Trump a angajat un nou arhitect, după ce primul expert a fost în dezacord cu dimensiunea uriașă a sălii de bal dorite la Casa Albă de președinte

Noua structură, care va înlocui fosta aripă de est, demolată în toamnă, va fi mult mai mare decât reședința centrală a Casei Albe, potrivit planurilor anunțate de administrația Trump, scrie CNN.

Donald Trump a angajat un nou arhitect pentru sala de bal a Casei Albe, pe fondul disputelor cu arhitectul angajat inițial pentru finalizarea proiectului, au declarat mai multe surse pentru CNN.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că McCrery Architects și directorul său general, James McCrery, nu vor mai fi implicați în proiect, după ce au intrat în conflict cu președintele cu privire la amploarea proiectului.

Potrivit informațiilor, principalul punct de dispută ar fi fost dimensiunea sălii de bal.

Însă doi oficiali ai Casei Albe au negat că McCrery a fost concediat, afirmând că acesta va rămâne în proiectul sălii de bal, deși doar în calitate de consultant.

„Viziunea președintelui Trump”

Noul arhitect este Shalom Baranes Associates, o firmă cu sediul în Washington, DC, care a proiectat anterior sediul național al Administrației Serviciilor Generale, potrivit site-ului web al companiei.

„Pe măsură ce începem tranziția către următoarea etapă de dezvoltare a sălii de bal a Casei Albe, administrația este încântată să anunțe că talentatul Shalom Baranes s-a alăturat echipei de experți pentru a realiza viziunea președintelui Trump privind construirea celui mai mare proiect al Casei Albe de la Biroul Oval încoace – sala de bal a Casei Albe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle.

„Shalom este un arhitect consacrat, a cărui muncă a modelat identitatea arhitecturală a capitalei națiunii noastre timp de decenii, iar experiența sa va fi un mare atu pentru finalizarea acestui proiect”, a adăugat oficialul.

Divergențe între Trump și primul arhitect

Oficialii Casei Albe s-au plâns în ultimele săptămâni că proiectul va fi încetinit din cauza tensiunilor dintre McCrery și Trump, care ar fi avut divergențe cu privire la amploarea proiectului și la felul în care acesta noua aripă se potrivește cu designul clasic al Casei Albe.

Disputa privind amploarea proiectului a fost semnalată pentru prima dată de Washington Post.

Citând patru surse, cotidianul a scris că Trump s-a certat cu arhitectul pe care l-a ales personal cu privire la dimensiunea proiectului, un conflict între normele arhitecturale și estetica grandioasă a președintelui.

Planurile lui Trump de a construi o nouă sală de bal imensă s-au amplificat de la anunțul inițial, odată cu costurile, care, potrivit administrației, vor fi acoperite în totalitate de donatori privați.

Conform mai multor surse familiarizate cu subiectul, sala de bal va fi mai mare decât se planificase inițial, deși nu este clar cu cât.

O aripă de est mai mare decât corpul central

La anunțarea planurilor în vară, Casa Albă a declarat inițial că sala de bal va avea o suprafață de 8.361 metri pătrați, cu o capacitate de 650 de locuri, costul fiind estimat la 200 de milioane de dolari.

Corpul central, în care președintele locuiește și primește oaspeți, are o suprafață de 5.100 de metri pătrați, în timp ce aripa de vest, care include Biroul Oval și alte spații de lucru, are o suprafață de 3.700 de metri pătrați, potrivit Asociației Istorice a Casei Albe.

Nu este clar cu cât va crește dimesniunea sălii, dar Trump a declarat în octombrie că proiectul va costa acum 300 de milioane de dolari, aparent în concordanță cu o structură mai mare.

Proiectul a stârnit proteste, deoarece Trump a ignorat preocupările exprimate de specialiști și a demolat întreaga aripă estică a Casei Albe fără a solicita aprobarea comisiei care supraveghează construcțiile clădirilor federale.

Casa Albă a declarat că va prezenta planurile pentru construcția sălii de bal Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei, dar insistă că acest organism nu are competența de a decide demolarea aripii estice.