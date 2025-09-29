Trump a anunțat tarife de 100% pentru filmele străine

Președintele american Donald Trump a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% pentru toate filmele produse în străinătate, o inițiativă fără precedent care amenință să răstoarne modelul de afaceri global al Hollywood-ului, relatează Reuters.

Mișcarea semnalează disponibilitatea președintelui Trump de a extinde politicile comerciale protecționiste în industriile culturale, sporind incertitudinea pentru studiourile care depind într-o mare măsură de veniturile din box-office-ul internațional și de coproducțiile transfrontaliere.

Donald Trump a anunțat măsura într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media, susținând că producția de filme din SUA pierde teren în fața concurenței internaționale.

„Afacerea noastră de producție de filme a fost furată din Statele Unite ale Americii, de către alte țări, la fel cum furi dulciuri de la un bebeluș”, a scris el.

Incertitudini legate de implementare

Deocamdată nu este clar ce instrumente va folosi președintele american pentru a impune tarife de 100% pentru filmele produse în afara SUA.

Casa Albă nu a răspuns pe moment solicitării Reuters de a comenta modul în care vor fi implementate tarifele. Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount Skydance și Netflix nu au răspuns nici ele solicitărilor.

Acțiunile Netflix NFLX.O au scăzut cu 1,5% în primele tranzacții.

Trump vehiculase ideea unui tarif pentru fimele străine inițial în mai, oferind foarte puține detalii și lăsându-i pe șefii industriei de divertisment să se întrebe dacă acesta se va aplica tuturor importurilor sau doar anumitor țări.

Directorii de studiouri cu care a discutat Reuters în acest an spuneau că sunt „derutați” de modul în care ar putea fi aplicată o astfel de taxă vamală, având în vedere că producția, finanțarea, post-producția și efectele vizuale ale filmelor moderne sunt adesea realizate în mai multe țări.

Inițiativa a fost întâmpinată cu scepticism de analiștii din domeniul juridic și cel comercial. Unii susțin că filmele sunt o formă de proprietate intelectuală și fac parte din comerțul global cu servicii, un domeniu în care SUA înregistrează adesea un surplus, ceea ce ridică întrebări cu privire la temeiul juridic al tarifelor vamale.

Coproducțiile cu studiouri străine au devenit, de asemenea, mai frecvente, sporind îndoielile cu privire la modul în care ar fi clasificate astfel de filme.