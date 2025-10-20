Trump a bătut palma cu încă o țară pentru acces la „pământurile rare” / „Detalii minore” pentru un acord de 240 de miliarde de dolari privind submarinele nucleare

Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește cu prim-ministrul australian Anthony Albanese în sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă, Washington, pe 20 octombrie 2025. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele Donald Trump și premierul australian Anthony Albanese au semnat luni un acord privind „pământurile rare” și mineralele critice, menit să asigure o aprovizionare constantă cu aceste materiale într-un moment în care China încearcă să-și întărească controlul asupra aprovizionării globale, scrie Reuters.

În cadrul primei lor întâlniri la Casa Albă, Trump a declarat că acordul a fost negociat pe parcursul a patru sau cinci luni. Albanese l-a descris ca fiind o conductă în valoare de 8,5 miliarde de dolari „pe care o avem gata de funcționare”.

Termenii compleți ai acordului nu au fost disponibili imediat. Cei doi lideri au declarat că o parte a acordului se referă la prelucrarea mineralelor. Albanese a afirmat că ambele țări vor contribui cu 1 miliard de dolari în următoarele șase luni pentru proiecte comune.

Statele Unite au început să caute acces la pământuri rare și minerale critice în întreaga lume, pe măsură ce China își întărește controlul asupra aprovizionării globale.

China are cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume, potrivit datelor U.S. Geological Survey, dar și Australia are rezerve semnificative.

„Detalii minore”

Cei doi lideri au planificat, de asemenea, să discute acordul AUKUS în valoare de 368 miliarde de dolari australieni (239,46 miliarde de dolari), încheiat în 2023 sub președinția lui Joe Biden, în care Australia urmează să cumpere submarine nucleare americane în 2032, înainte de a construi o nouă clasă de submarine împreună cu Marea Britanie.

Secretarul Marinei, John Phelan, a declarat în cadrul reuniunii că Statele Unite și Australia colaborează foarte strâns pentru a îmbunătăți cadrul inițial al AUKUS pentru toate cele trei părți (și Japonia este parte semnatară) „și pentru a clarifica unele ambiguități din acordul anterior”.

Trump a spus că acestea sunt „doar detalii minore”.

„Nu ar trebui să mai fie necesare clarificări, pentru că noi mergem înainte cu toată viteza, construind”, a spus Trump.

Oficialii australieni au declarat că sunt încrezători că AUKUS va continua, ministrul apărării Richard Marles afirmând săptămâna trecută că știe când se va încheia revizuirea.

Relațiile Australiei cu SUA și China

Înaintea întâlnirii de luni dintre cei doi lideri, oficialii australieni au subliniat că autoritățile de la Canberra își plătesc partea din cadrul AUKUS, contribuind cu 2 miliarde de dolari în acest an pentru a stimula ritmul de producție la șantierele navale americane de submarine și pregătindu-se să întrețină submarine americane din clasa Virginia la baza navală australiană din Oceanul Indian începând din 2027.

Întârzierea de 10 luni a unei întâlniri oficiale de la preluarea mandatului de către Trump a provocat o oarecare îngrijorare în Australia, Pentagonul îndemnând Canberra să majoreze cheltuielile pentru apărare. Cei doi lideri s-au întâlnit scurt în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) de la New York, luna trecută.

Australia este dispusă să vândă acțiuni din rezerva strategică planificată de minerale critice către aliațio săi, inclusiv către Marea Britanie, a scris Reuters luna trecută, în contextul în care guvernele occidentale se străduiesc să pună capăt dependenței de China în ceea ce privește pământurile rare și metalele esențiale.

Săptămâna trecută, înalți oficiali americani au condamnat extinderea controlului asupra exporturilor de metale rare de către Beijing, considerând-o o amenințare la adresa lanțurilor de aprovizionare globale. China este cel mai mare producător mondial de materiale esențiale pentru produse care variază de la vehicule electrice la motoare de avion și radare militare.

Australia, bogată în resurse, dorind să extragă și să prelucreze pământuri rare, a pus pe masa negocierilor comerciale cu SUA din aprilie accesul preferențial la rezerva sa strategică.

Statele Unite au un excedent comercial mare cu Australia, care se numără printre țările cu cele mai mici tarife vamale impuse de autoritățile americane.

Cel mai mare partener comercial al Australiei este China, exporturile de minereu de fier și cărbune susținând de mult timp bugetul național, în ciuda eforturilor guvernului condus de Albanese de a diversifica piețele de export după boicotul de 20 de miliarde de dolari al Beijingului asupra agriculturii și cărbunelui australian din 2020 până în 2023.