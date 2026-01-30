Trump a cerut Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară

„Avem multe nave foarte mari și foarte puternice care navighează spre Iran în acest moment și ar fi minunat dacă nu ar trebui să le folosim”, a spus Trump, potrivit Reuters.

Donald Trump a comunicat Iranului că trebuie să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară, în contextul în care SUA își consolidează forțele în Golf.

„În primul rând, fără arme nucleare. Și în al doilea rând, să înceteze uciderea protestatarilor”, a declarat președintele SUA, adăugând că „îi ucid cu miile”.

Ultimele sale declarații vin după săptămâni de presiuni exercitate de SUA asupra Iranului pentru a negocia un acord privind programul său nuclear.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că forțele armate sunt pregătite „cu degetul pe trăgaci” pentru a „răspunde imediat și cu forță” la orice agresiune.

Trump a făcut aceste ultime declarații la premiera unui documentar despre soția sa, Melania.

La începutul acestei săptămâni, Trump a scris pe Truth Social: „Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va negocia un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE”.

El a avertizat că „o armadă masivă se îndreaptă spre Iran” și că aceasta este „gata, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”.

Drept răspuns, Araghchi a declarat: „Iranul a salutat întotdeauna un acord nuclear reciproc avantajos, corect și echitabil – pe picior de egalitate și fără constrângeri, amenințări și intimidări – care să asigure drepturile Iranului la tehnologia nucleară pașnică și să garanteze absența armelor nucleare”.

„Astfel de arme nu au loc în calculele noastre de securitate și nu am căutat niciodată să le achiziționăm”, a adăugat el.

Vice-ministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că, în prezent, nu sunt în curs negocieri cu SUA, în ciuda „schimburilor de mesaje”.

La începutul acestei luni, Trump a declarat că SUA vor veni în „ajutorul” protestatarilor iranieni dacă autoritățile vor recurge la violență împotriva lor.

Demonstrațiile au început la sfârșitul lunii decembrie, după o scădere bruscă a valorii monedei iraniene, dar s-au transformat rapid într-o criză de legitimitate pentru conducerea țării.

Deși Trump a promis inițial că „ajutorul este pe drum”, el a declarat ulterior că i s-a spus din surse sigure că execuția demonstranților a încetat.

Agenția de știri pentru activiștii iranieni (Hrana) afirmă că a confirmat până în prezent uciderea a cel puțin 6.479 de persoane de la începutul tulburărilor, dintre care 6.092 de protestatari, 118 copii și 214 persoane afiliate guvernului.

De asemenea, activiștii investighează aproximativ 17.000 de decese suplimentare raportate.

Autoritățile iraniene au declarat săptămâna trecută că peste 3.100 de persoane au fost ucise, dar că majoritatea erau membri ai forțelor de securitate sau trecători atacați de „revoluționari”.

Uniunea Europeană a adăugat Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) pe lista sa de organizații teroriste și a impus noi sancțiuni împotriva a șase entități și 15 persoane din Iran.