Trump a găsit soluția să-i plătească pe soldații americani în timpul „shutdown-ului” din SUA: „Îmi folosesc autoritatea de comandant suprem”

Administrația Trump a spus sâmbătă că va plăti soldații în timpul închiderii guvernului federal cu fonduri rezervate pentru cercetare și dezvoltare, transmite agenția Reuters.

„Îmi folosesc autoritatea, în calitate de comandant suprem, pentru a-i ordona secretarului nostru de război, Pete Hegseth, să utilizeze toate fondurile disponibile pentru a plăti soldații noștri pe 15 octombrie”, a scris președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump nu a identificat sursele de finanțare sau suma totală care va fi utilizată pentru salariile militarilor, iar Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de declarații.

Însă un oficial al Pentagonului a declarat că aproximativ 8 miliarde de dolari, destinați inițial cercetării, dezvoltării, testării și evaluării, vor fi utilizați pentru a plăti angajații armatei dacă paralizia bugetară va continua după 15 octombrie.

Confruntarea republicani-democrați rămâne în impas

Trump a făcut anunțul în a 11-a zi de închidere a guvernului, provocată de un impas în finanțare cu minoritatea democrată din Congres.

Partidul Republican al lui Trump controlează Camera Reprezentanților și Senatul. Dar pentru a obține cele 60 de voturi necesare în Senat pentru a adopta un proiect de lege privind cheltuielile, republicanii trebuie să convingă cel puțin șapte senatori democrați să susțină măsura.

Democrații folosesc această pârghie pentru a promova continuarea și extinderea subvențiilor pentru asistență medicală pentru persoanele care achiziționează asigurări prin Legea privind asistența medicală accesibilă.

Legislatorii democrați au refuzat să susțină un proiect de lege privind cheltuielile guvernamentale care nu rezolvă această problemă.

În postarea sa de pe Truth Social, Trump a spus că „nu va permite democraților să țină armata noastră și întreaga securitate a națiunii noastre ostatice cu periculoasa blocare a guvernului”.

El s-a angajat să colaboreze cu democrații în domeniul sănătății dacă aceștia vor fi de acord să deblocheze finanțarea federală.