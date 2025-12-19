Trump a primit un buget pentru Apărare mai mare decât a cerut. Condițiile puse de Congres vizează prezența americană în Europa

Preşedintele SUA, Donald Trump, a promulgat joi o lege privind politica anuală de apărare, în valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, în pofida unor prevederi care acordă un nou ajutor Ucrainei şi îi limitează capacitatea de a reduce implicarea SUA în apărarea Europei, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Legea pentru Autorizarea Apărării Naţionale pentru anul fiscal 2026 (National Defense Authorization Act – NDAA) autorizează un nivel record de 901 miliarde de dolari pentru cheltuieli militare anuale, cu 8 miliarde de dolari mai mult decât a solicitat Trump.

Această legislaţie amplă reglementează totul, de la numărul de nave, avioane şi sisteme de rachete care trebuie achiziţionate, la creşterea salariilor trupelor şi gestionarea ameninţărilor geopolitice. Casa Albă a anunţat că Trump a semnat legea. Evenimentul a fost unul discret, fără o ceremonie în Biroul Oval la care să participe ziariştii, conform relatării Reuters.

Măsura reprezintă un compromis, combinând proiecte separate deja adoptate în Camera Reprezentanţilor şi în Senat, înainte de a fi votată luna aceasta.

NDAA conţine mai multe prevederi menite să consolideze securitatea în Europa, deşi Trump s-a arătat rezervat faţă de întărirea securităţii europene, considerând că aliaţii ar trebui să-şi plătească singuri cheltuielile. Strategia sa Naţională de Securitate, publicată recent, este percepută ca fiind favorabilă Rusiei şi ca o reevaluare a relaţiei SUA cu continentul european.

Număr minim de soldați americani în Europa

NDAA pentru anul fiscal 2026 prevede 800 de milioane de dolari pentru Ucraina – câte 400 de milioane de dolari în fiecare din următorii doi ani – ca parte a Iniţiativei de Asistenţă pentru Securitatea Ucrainei, care plăteşte companiilor americane pentru arme destinate armatei ucrainene. Aceasta survine în contextul în care echipa lui Trump este implicată în negocieri cu Ucraina şi Rusia, în încercarea de a obţine încetarea invaziei ruse în Ucraina.

Legea apărării autorizează, de asemenea, Iniţiativa de Securitate Baltică şi alocă 175 de milioane de dolari pentru sprijinirea apărării Letoniei, Lituaniei şi Estoniei. Totodată, limitează capacitatea Departamentului Apărării de a reduce numărul forţelor americane din Europa sub 76.000 şi interzice comandantului american din Europa să renunţe la titlul de Comandant Suprem al NATO.

Casa Albă a transmis într-un comunicat că Trump a susţinut proiectul de lege deoarece acesta transpune în legislaţie aspecte ale mai multor ordine executive ale sale, inclusiv finanţarea sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome” şi eliminarea programelor de diversitate, echitate şi incluziune din cadrul Pentagonului.

Membrii Congresului au adoptat NDAA în fiecare an timp de 65 de ani consecutivi, deşi această serie era aproape să se încheie în primul mandat al lui Trump. Acesta a pus veto NDAA în decembrie 2020, deoarece s-a opus cererii de a redenumi bazele militare şi alte facilităţi care purtau numele unor personalităţi confederate şi nu a fost de acord cu abordarea privind protecţiile legale pentru companiile de tehnologie, printre alte motive.

Cu toate acestea, Congresul a anulat veto-ul său în ianuarie 2021, cu puţin timp înainte ca Trump să părăsească funcţia – singura anulare a unui veto din primul său mandat.

Separat, Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea potenţială de piese pentru arme Stinger şi echipamente conexe către Agenţia NATO pentru sprijin şi achiziţii, la un cost estimat de 136,1 milioane de dolari, a anunţat joi Pentagonul. Principalii contractori pentru această vânzare sunt PTI Technologies şi L3Harris.