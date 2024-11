Mehmet Oz, un medic care a avut propriul show TV, numit de Trump la șefia programelor de asigurări de sănătate Medicare și Medicaid

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat marți că l-a nominalizat pe celebrul doctor Mehmet Oz ca administrator al Serviciilor Medicare și Medicaid, scrie Reuters.

Oz, cunoscut sub numele de „Dr. Oz”, a candidat fără succes pentru Senatul SUA în 2022.

Trump, care l-a susținut pe Oz în acea cursă, a spus că va lucra îndeaproape cu Robert F. Kennedy Jr., care a fost nominalizat la conducerea Departamentului de Sănătate.

Trump a spus că cei doi vor aborda „complexul industrial al bolilor și toate bolile cronice oribile”, precum și reducerea a ceea ce el a numit risipa și frauda.

„Sistemul nostru de sănătate stricat dăunează americanilor obișnuiți și zdrobește bugetul țării noastre”, a spus Trump într-un comunicat.

Medicare este programul federal de asigurări de sănătate pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și pentru persoanele cu dizabilități.

Medicaid este programul de asigurări de sănătate de stat pentru persoanele cu venituri mici, care este finanțat în comun de state și guvernul federal. În mod colectiv, programele oferă asigurări de sănătate pentru peste 140 de milioane de americani.

Oz, un medic cardiolog și chirurg, precum și personalitate de televiziune, a candidat fără succes la Senat în 2022 în Pennsylvania, cu sprijinul lui Trump. El a pierdut în fața senatorului democrat John Fetterman.

Trump l-a numit pe Oz în Consiliul prezidențial pentru sport, fitness și nutriție în 2018 și apoi din nou în 2020.

Cine este Mehmet Oz

Oz, în vârstă de 64 de ani, a devenit celebru după ce a fost frecvent invitat al lui Oprah Winfrey, lansând în cele din urmă propriul său talk-show TV în 2009. Prin „The Dr. Oz Show”, care a câștigat mai multe premii Emmy și a ajuns să aibă milioane de telespectatori, Oz a devenit unul dintre cei mai cunoscuți medici din țară, scrie CNN.

Cu toate acestea, părerile sale despre Covid-19 au stârnit controverse. La începutul pandemiei, de exemplu, Oz a vorbit despre medicamentul antimalaric hidroxiclorochina ca o modalitate de a trata coronavirusul – în ciuda lipsei de dovezi științifice ferme că acesta ar fi un tratament eficient.

Ca medic, de exemplu, Oz a susținut că toată lumea din America ar trebui să aibă asigurare și a spus că guvernul ar trebui să acopere îngrijirea medicală a americanilor care nu își pot permite.

„Ar trebui să fie obligatoriu ca toată lumea din America să aibă asigurare medicală. Dacă nu îți poți permite, trebuie să ți-l dăm”, a declarat Oz pentru The Seattle Times în 2009.

Oz are dublă cetățenie, turcă și americană, fiind fiul unor imigranţi turci, și are o stea pe celebrul Walk of Fame, la Hollywood, potrivit AFP.