Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin. Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut luni o „convorbire telefonică pozitivă” cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, cu privire la războiul din Ucraina, a anunțat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

18:50

Anunțul Kremlinului: Putin i-a spus lui Trump că poziția Rusiei se va schimba

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus luni la telefon președintelui american Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ce Moscova a acuzat un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe a lui Putin, a transmis Kremlinul.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Putin și Trump au discutat luni la telefon și că Putin a fost informat de Trump și de consilierii săi superiori cu privire la negocierile cu Ucraina.

Potrivit lui Ușakov, „Putin l-a informat pe Trump despre atacul cu drone asupra reședinței prezidențiale ruse și i-a spus că, în consecință, Rusia își revizuiește poziția”.

Ucraina a respins drept „minciuni” declarațiile Rusiei potrivit cărora 91 de drone au atacat reședința lui Putin din nordul Rusiei și a acuzat Moscova că încearcă să submineze negocierile de pace.

Este a doua convorbire Trump-Putin în două zile și are loc după negocierile maraton din Florida, unde președintele SUA l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski și Trump au discutat timp de aproximativ trei ore la Mar-A-Lago (reședința din Florida a președintelui american) despre discrepanțele care rămân în încercarea de a se ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului.

La finalul discuțiilor de la Mar-A-Lago, Trump a anunțat că este convins că un acord de pace este „aproape” și a numit „una sau două probleme foarte spinoase” care rămân de rezolvat, într-o conferință de presă comună alături de Zelenski.

Trump a vorbit la telefon cu Putin și înainte de întâlnirea cu Zelenski

Cu puțin timp înainte ca Zelenski și delegația sa să sosească la reședința lui Trump din Florida, acesta a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin descrisă drept „productivă” de președintele american și „prietenoasă” de consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Ușakov, aflat la Moscova, a declarat că Putin i-a spus lui Trump că armistițiul de 60 de zile propus de Uniunea Europeană și Ucraina ar prelungi războiul. Consilierul Kremlinului a mai spus și că Ucraina trebuie să ia o decizie cu privire la Donbas „fără întârziere”.

Trump a declarat că el și Putin au discutat timp de peste două ore. El a spus că președintele rus s-a angajat să ajute la reconstrucția Ucrainei, inclusiv prin furnizarea de energie ieftină. „Rusia dorește ca Ucraina să aibă succes”, a spus Trump. „Sună puțin ciudat”, a adăugat el.

Trump a spus că îl va suna din nou pe Putin după întâlnirea cu Zelenski.

„Întreaga lume apreciază eforturile de pace ale președintelui Trump și ale echipei sale”, a scris pe rețeaua socială X Kirill Dmitriev, emisarul special al lui Putin, după întâlnirea lui Trump cu Zelenski.

Rusia controlează toată Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, iar de la începutul invaziei, în urmă cu aproape patru ani, a preluat controlul asupra a aproximativ 12% din teritoriul acesteia, inclusiv aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson și mici părți din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.