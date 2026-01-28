Trump afirmă că Alex Pretti nu ar fi trebuit poarte armă, deși legea îi permitea. „Avea două încărcătoare pline. Asta e foarte grav”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Alex Pretti, bărbatul împușcat mortal de un agent federal al poliției de imigrare (ICE) în timpul confruntării din Minneapolis, nu ar fi trebuit să poarte o armă sau încărcătoare pline, comentariile liderului de la Casa Albă aducându-l pe acesta în conflict cu organizațiile care susțin dreptul la port-armă și cu unii republicani, scrie Reuters.

Întrebat dacă este de acord cu oficialii administrației de la Washington care l-au descris pe Pretti ca fiind un terorist intern, Trump a răspuns: „Nu am auzit asta, dar cu siguranță nu ar fi trebuit să poarte o armă”.

Trump, discutând cu reporterii într-un restaurant din Iowa, a adăugat mai târziu: „Avea o armă. Nu-mi place asta. Avea două încărcătoare pline. Asta e foarte grav. Și, în ciuda acestui fapt, aș spune că este… foarte regretabil”.

Pretti, posesor al unui permis de armă ascunsă, a fost ucis sâmbătă de agenți federali în timpul unei operațiuni de punere în aplicare a legii privind imigrația, în Minneapolis. Împușcarea acestuia în plină stradă au stârnit critici ample și au determinat o reorganizare a conducerii domeniului imigrației, ordonată de Casa Albă.

Grupurile care militează pentru dreptul de port-armă, inclusiv influenta Asociație Națională a Armelor (National Rifle Association) și Proprietarii de Arme din America (Gun Owners of America), afirmă că Pretti purta legal o armă ascunsă. O înregistrare video filmată de un martor ocular al uciderii lui Pretti a fost distribuit pe scară largă, arătând că acesta nu a atins arma înainte de a fi împușcat. Filmarea contrazice astfel afirmațiile inițiale ale unor oficiali ai lui Trump că acesta reprezenta o amenințare la adresa forțelor de ordine.

„Poți să te plimbi cu o armă și poți să protestezi pașnic în timp ce ești înarmat”, a declarat Luis Valdes, purtătorul de cuvânt al Gun Owners of America, un grup de lobby pentru dreptul la portul de armă. „Este o tradiție istorică americană care datează încă de la Boston Tea Party (Partida de ceai de la Boston, n.r.)”.

„Nu suntem mulțumiți”, a spus Valdes referitor la cele mai noi comentarii ale lui Trump.

Grupurile care militează pentru dreptul la arme de foc sunt unul dintre cele mai loiale blocuri electorale ale Partidului Republican. Astfel de declarații ale lui Trump și ale altor oficiali ai administrației au creat o ruptură înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului („mideterms”), programate în noiembrie.

Trump a făcut afirmațiile de marți în timp ce își saluta susținătorii într-un restaurant din Iowa, înaintea unui discurs programat pe tema economiei. El a spus că șeful său pentru probleme de frontieră, Tom Homan, s-a întâlnit cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și că este de așteptat ca acesta se întâlnească apoi și cu primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey.

Homan, „Țarul frontierelor”, așa cum este cunoscut în presa americană, este unul dintre principalii arhitecți ai politicii anti-imigrație duse de actuala administrație republicană.