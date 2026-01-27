Trump l-a demis brusc pe vârful de lance al luptei contra imigrației / Presa americană scrie că urmează un nume important din guvernul american

Greg Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane și se va întoarce la fostul său loc de muncă din El Centro, California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând, au declarat pentru The Atlantic un oficial al Homeland Security (DHS) și alte două surse care au aflat informația.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, și consilierul său apropiat, Corey Lewandowski, care erau cei mai mari susținători ai lui Bovino la DHS, riscă, de asemenea, să-și piardă locurile de muncă, au spus două surse pentru revista americană.

Casa Albă a transmis totuși luni seară că ea „va continua să conducă Departamentul pentru Securitate Internă cu deplină încredere și susținere din partea președintelui”.

Dar presa americană spune că poziția ei este în continuare în pericol. Potrivit Politico, aliații Casei Albe dau vina tot mai mult pe o singură persoană pentru haosul represiunii contra migranților din Minneapolis, iar aceasta este Kristi Noem.

De asemenea, surse CNN au dezvăluit că oficialii administrației Trump au fost profund frustrați în acest weekend de modul în care Bovino și Noem au gestionat consecințele uciderii lui Alex Pretti în Minneapolis. Potrivit unui oficial, Trump a petrecut câteva ore duminică și luni urmărind știrile și a fost nemulțumit de modul în care a fost percepută administrația sa.

Trump a semnalizat o schimbare bruscă de poziție

Retrogradarea bruscă a lui Bovino este cel mai clar semn până acum că administrația Donald Trump își reanalizează tacticile cele mai agresive după uciderea, sâmbătă, a lui Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, de către agenții Poliției de Frontieră aflați sub comanda lui Bovino.

Anterior, luni, Trump sugerase printr-o serie de postări pe rețelele de socializare, o schimbare tactică în campania de deportare în masă a administrației.

Președintele american a anunțat mai întâi pe Truth Social că îl trimite în Minnesota pe „Țarul Frontierelor”, Tom Homan: Nu a fost implicat în acea zonă, dar cunoaște și apreciază mulți oameni de acolo. Tom este dur, dar corect, și îmi va raporta direct”.

Apoi Trump a afirmat că este „pe aceeași lungime de undă” cu guvernatorul democrat al Minnesotei, Tim Walz și că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu el, ambii dorind să colaboreze pentru a îmbunătăți situația din acest stat.

Aceasta a reprezentat o schimbare bruscă de poziție a președintelui SUA, care anterior îl acuza pe Walz de incitare la violență.

Bovino devenise vârful de lance al luptei contra migranților

Demiterea bruscă a lui Greg Bovino după ce acesta a devenit în ultima jumătate de an figura publică a luptei înverșunate purtate de Donald Trump împotriva imigrației în orașe conduse de democrați.

Noem și alți oficiali ai lui Trump i-au acordat lui Bovino titlul de „comandant” și l-au trimis împreună cu agenții săi de frontieră ce acționau cu fețele acoperite în Chicago, Charlotte, New Orleans și apoi Minneapolis.

Bovino a devenit o vedetă MAGA pe rețelele de socializare, călătorind prin țară cu propria echipă de filmare și folosind rețelele de socializare pentru a riposta la criticile politicienilor democrați și ale altora din mediul online care nu erau de acord cu metodele sale.

Oficialii cu vechime din agenția federală pentru imigrație (ICE), dar și din Poliția de Frontieră, au devenit din ce în ce mai neliniștiți din cauză că Bovino acționa în afara lanțului de comandă al agenției sale și părea să se bucure de rolul său de jucător politic, mai notează The Atlantic.

Agenții ICE, retrași din Minneapolis

Duminică seară, Trump a afișat un ton relativ reținut, neobișnuit, declarând pentru The Wall Street Journal (WSJ), cu privire la moartea infirmierului Alex Pretti: „Analizăm situația, revizuim totul și vom lua o decizie”.

„La un moment dat vom pleca. Am făcut, ei au făcut o treabă fenomenală”, a precizat Trump pentru WSJ, fără a intra însă în detalii despre când ar putea fi retrași agenții.

Afirmațiile lui Trump au venit după ce ofițeri ICE l-au împușcat și ucis sâmbătă pe Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani. Departamentul pentru Securitate Internă a caracterizat incidentul fiind rezultatul unui atac al lui Pretti, dar înregistrările video filmate de martori și verificate de Reuters arată că Pretti ținea un telefon în mână, nu o armă, în timp ce încerca să ajute alți protestatari care fuseseră trântiți la pământ de agenți.

Acest nou incident mortal a avut loc după ce, pe 7 ianuarie, un agent al ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good după ce s-a apropiat de mașina ei oprită.