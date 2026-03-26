Trump amână cu încă 10 zile ultimatumul pentru Iran înainte de a-i distruge centralele energetice: „Negocierile merg foarte bine”

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că suspendă pentru încă 10 zile atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran, la solicitarea guvernului iranian, și a afirmat că negocierile cu Teheranul „merg foarte bine”, notează Reuters și CNN.

„La solicitarea Guvernului iranian, această declarație confirmă că prelungesc cu 10 zile pauza privind distrugerea instalațiilor energetice, până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA). Negocierile sunt în curs și, în ciuda afirmațiilor eronate apărute în presa «Fake News» și în alte surse, acestea decurg foarte bine”, a transmis președintele pe platforma sa Truth Social.

Pauza aflată în vigoare urma să expire vineri.

Mesajul președintelui a fost publicat la scurt timp după închiderea piețelor financiare în această după-amiază.

Liderul de la Casa Albă a insistat joi că liderii iranieni sunt cei care trebuie să-l convingă să oprească războiul și a spus că „nu-i pasă de încheierea unui acord”.

Însă presa de stat iraniană a declarat că regimul „are îndoieli totale” cu privire la disponibilitatea Washingtonului de a negocia.

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a avertizat că centralele electrice iraniene vor fi lovite dacă Teheranul nu „deschide complet” Strâmtoarea Ormuz pentru toate transporturile maritime în termen de 48 de ore.

Iranul a răspuns luni, spunând că va lansa atacuri asupra centralelor electrice din Israel și din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, amenințând că va mina „întregul Golful Persic”.

Ulterior, Trump a anunțat prelungirea ultimatumului adresat Teheranului cu cinci zile și a dezvăluit că negociază deja de două zile cu regimul iranian termenii unei încetări a focului. Iranul nu a confirmat negocierile.