Trump amână noi taxe vamale pentru China. O veste bună pentru Rusia

Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că deocamdată nu ia în calcul creşterea taxelor vamale aplicate Chinei ca măsură de represalii pentru cumpărarea de petrol rusesc, măsură pe care deja a impus-o Indiei, dar că ar putea fi nevoit să facă acest lucru „în două sau trei săptămâni”, în funcţie de cum evoluează discuţiile asupra soluţionării negociate a războiului din Ucraina, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Cu o zi înaintea summitului din Alaska, Trump a avertizat din nou Rusia că se expune unor „consecinţe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiului, el ameninţând-o anterior cu noi sancţiuni directe şi cu sancţiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

Însă după întâlnirea cu Putin, în interviul acordat postului Fox News, preşedintele american a estimat că simpla încetare a focului nu mai este o cale viabilă de oprire a războiului şi că este nevoie direct de un acord de pace. De asemenea, Trump a spus că, cel puţin pentru următoarele 2-3 săptămâni, nu mai ia în calcul noi sancţiuni împotriva Rusiei. El se va întâlni luni la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a anunţat că „dacă totul merge bine” în discuţia cu acesta va fi apoi programată o întâlnire a lor cu Putin.

Taxe pentru India, dar China primește o păsuire

Săptămâna trecută, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care, la taxele vamale de 25% pe care le-a impus deja Indiei, a adăugat încă 25% pentru o serie de produse importate de SUA din India, motivând că acesta este un „răspuns faţă de cumpărarea continuă de petrol rusesc” de către India, ceea ce, potrivit Washingtonului, oferă Rusiei o sursă esenţială de venit pentru finanţarea războiului din Ucraina.

Însă, pe lângă petrolul cumpărat de India din Rusia la preţuri sub cotaţiile internaţionale, Trump este în plus nemulţumit de achiziţiile indiene de armament rusesc, ignorând însă că acestea se desfăşoară în virtutea relaţiilor tradiţionale existente la capitolul militar între India şi Rusia, precum şi de eşecul negocierii unui acord comercial între SUA şi India, după ce aceasta din urmă a refuzat în special să-şi deschidă piaţa pentru produsele agricole americane.

Înainte să atace India cu aceste taxe vamale, Trump ameninţase la pachet această ţară şi China cu astfel de măsuri, pe care însă deocamdată le-a impus doar Indiei. El a fost întrebat vineri la Fox News dacă ia în considerare acum să recurgă la astfel de acţiuni şi împotriva Beijingului, după ce el şi preşedintele rus nu au reuşit la summitul din Alaska să ajungă la un acord privind soluţionarea conflictului ucrainean, deşi amândoi au vorbit după summit despre progrese.

„Ei bine, ţinând cont de ceea ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la aceasta”, a răspuns Trump. „S-ar putea să fie nevoie să mă gândesc la aceasta cândva, în două sau trei săptămâni, dar nu trebuie să ne mai gândim la aceasta chiar acum. Cred că, ştiţi, întâlnirea (cu Putin) a decurs foarte bine”, a completat preşedintele american, în timp ce Washingtonul şi Beijingul continuă negocierile asupra unui acord comercial după ce mai devreme anul acesta s-au atacat reciproc într-o spirală de creşteri de taxe vamale, suspendate ulterior în speranţa că în cele din urmă un asemenea acord va fi încheiat.