Trump amenință că Hamas va fi „distrus complet” dacă refuză să cedeze puterea în Gaza. Ce spune liderul SUA despre negocierile de pace

Negocierile privind acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza decurg „foarte bine”, a afirmat, duminică, Donald Trump, înaintea discuțiilor indirecte dintre Israel și Hamas de luni, din Egipt, potrivit CNN.

„Sunt în negocieri chiar acum, în timp ce vorbim, au început negocierile. Vor dura câteva zile”, le-a spus Trump jurnaliștilor de la Casa Albă. „Vom vedea cum se va termina. Dar am auzit că merge foarte bine”, a adăugat el.

Trump a descris propunerea sa de încetare a focului în 20 de puncte ca fiind o „afacere excelentă” pentru Israel și „întreaga lume arabă”. El a afirmat că acordul nu necesită nicio flexibilitate suplimentară și că ostaticii eliberați de Hamas în conformitate cu acordul vor trebui să se întoarcă „aproape imediat”.

Conform planului lui Trump, Israelul ar trebui să elibereze 250 de prizonieri palestinieni care ispăşesc pedepse cu închisoarea pe viaţă şi peste 1.700 de deţinuţi din Fâşia Gaza arestaţi după 7 octombrie 2023, data atacului Hamas care a declanşat războiul în curs.

Amenințări către Hamas

Într-un interviu difuzat de CNN duminică, președintele SUA a declarat că Hamas va fi „distrus complet” dacă gruparea militantă palestiniană refuză să renunțe la putere și la controlul asupra Gazei.

Cu o zi înainte, Trump a avertizat că mișcarea islamistă că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său, ce prevede o încetare a focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea în etape a armatei israeliene din Gaza și dezarmarea mișcării islamiste.

Hamas și-a declarat duminică voința de a ajunge la un acord pentru încetarea războiului în Gaza și de a proceda la un schimb „imediat” de ostatici și de prizonieri cu Israelul, înaintea negocierilor indirecte în Egipt.

De asemenea, mișcarea a subliniat „necesitatea ca Israelul să suspende orice operațiune militară în toată Fâșia Gaza, să înceteze orice activități aeriene, de recunoaștere și survolurile de drone, și să se retragă din interiorul orașului Gaza”, pe parcursul negocierilor.

Negocierile indirecte între Israel și Hamas vor începe luni la Sharm el-Sheikh, în Egipt, potrivit unui oficial egiptean și a trei surse israeliene, citate de CNN. Negociatorii, inclusiv o delegație americană, se îndreaptă acum spre Cairo.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a confirmat informația și a anunțat că o delegație israeliană condusă de ministrul afacerilor strategice Ron Dermer va zbura în Egipt pentru a participa la negocieri.