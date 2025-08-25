Trump ameninţă China cu taxe vamale de 200% dacă nu-şi exportă magneţii din pământurile rare

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni China cu impunerea unor tarife de 200% pentru produsele chinezeşti care intră în Statele Unite, dacă Beijingul nu îşi accelerează exporturile de magneţi din pământuri rare, relatează AFP.

„Trebuie să ne dea magneţi. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune taxe vamale de aproximativ 200%. Dar cred că nu vom avea probleme cu asta”, a declarat preşedintele american, în prezenţa omologului său sud-coreean Lee Jae Myung, în timpul unei discuții cu presa în Biroul Oval.

China este principalul producător mondial de pământuri rare, care permit în special fabricarea magneților esențiali pentru industria auto, electronică sau chiar armament.

Însă, la începutul lunii aprilie, statul-partid chinez a impus o licenţă pentru exportul acestor materiale strategice, o decizie văzută ca o măsură de represalii împotriva tarifelor americane.

Beijinul şi Washingtonul au început apoi un război comercial în toată regula, fiecare răspunzând la creşterile de tarife ale celeilalte, ajungând la 125% şi 145% de fiecare parte.

De atunci, negocierile dintre cele două puteri mondiale au contribuit la atenuarea tensiunilor, iar guvernul chinez s-a angajat să accelereze emiterea de licenţe pentru un anumit număr de companii americane.