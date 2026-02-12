Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante”. „Faza a doua va fi foarte dură pentru ei”

Președintele american Donald Trump a declarat, joi, la o zi după ce l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, că speră la un rezultat „în următoarea lună” în negocierile purtate de Washington și Teheran cu privire la programul nuclear al Iranului, transmite AFP.

Liderul american a avertizat că va fi „foarte traumatizant pentru Iran dacă nu fac o înțelegere”.

„Trebuie să facem o înțelegere, altfel va fi foarte traumatizant, foarte traumatizant. Nu vreau să se întâmple asta, dar trebuie să facem o înțelegere”, le-a spus Trump reporterilor.

Donald Trump, care ia în calcul să trimită un al doilea portavion în Orientul Mijlociu pentru a spori presiunea asupra Iranului, a evocat atacurile militare americane care au vizat instalațiile nucleare ale Iranului în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Republica Islamică, în iulie 2025.

„Vom vedea dacă putem ajunge la o înțelegere cu ei, iar dacă nu, va trebui să trecem la faza a doua. Faza a doua va fi foarte dură pentru ei”, a adăugat președintele Statelor Unite.

Discuție Trump-Netanyahu la Casa Albă

Netanyahu a călătorit la Washington pentru a-l presa pe Trump să adopte o abordare mai dură în discuțiile nucleare cu Iranul, în special în ceea ce privește vizarea arsenalului iranian de rachete balistice.

La finalul întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu premierul israelian, liderul Statelor Unite a spus că a insistat pentru continuarea negocierilor cu Iranul.

Joi, la Washington, înainte de a pleca spre Israel, Benjamin Netanyahu a spus că el crede că Trump pregătește terenul pentru un acord.

„El consideră că aceste condiții pe care le creează, combinate cu faptul că ei înțeleg cu siguranță că au făcut o greșeală ultima dată când nu au ajuns la un acord, pot crea condițiile pentru obținerea unui acord bun”, a spus Netanyahu, într-o declarație video.

„Nu vă voi ascunde că mi-am exprimat scepticismul general cu privire la calitatea oricărui acord cu Iranul”, a adăugat el.

Orice acord „trebuie să includă elementele care sunt foarte importante din perspectiva noastră”, a continuat premierul israelian, menționând programul iranian de rachete balistice și sprijinul Teheranului pentru grupări armate ca mișcarea palestiniană Hamas, rebelii Houthi din Yemen și Hezbollah din Liban.