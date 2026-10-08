Trump ameninţă să trateze drept „inamic” pe oricine nu foloseşte expresia „super inteligenţă” în loc de inteligenţă artificială

Preşedintele american, Donald Trump, care vrea să impună expresia „super inteligenţă” în locul de „inteligenţă artificială”, ameninţă joi să trateze drept „inamic” pe oricine nu o adoptă, fără să detalieze ce implică această ameninţare, relatează AFP, conform News.ro.

„Casa Albă consideră drept inamic pe oricine foloseşte termenul «inteligenţă artificială» în loc de noul termen bine acceptat şi mai exact «super inteligenţă»”, scrie pe plaforma sa Truth Social preşedintele american.

🚨 JUST IN: President Trump officially declares anyone who calls Super Intelligence "AI" is "THE ENEMY" The White House considers anyone that uses the term, “Artificial Intelligence,” as opposed to the highly accepted new and more accurate term, “Super Intelligence,” THE ENEMY! President DONALD J. TRUMP" This comes after Elon Musk CORRECTED himself when he accidentally called it AI while the name was still fresh 🤣 47 is also seeing Elon today. CALL IT SI! — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2026

El a anunţat această schimbare de nume în septembrie, în Adunarea Generală a ONU, apreciind că „sună mult mai bine”. El a semnat apoi, la sfârşitul lui septembrie, un decret prin care impune în mod oficial această terminologie serviciilor Guvernului american.

Însă această obligaţie nu se extinde la nivelul sectorului privat – în care unii, cu toate acestea, s-au conformat. Noua expresie a fost preluată deja în comunicările Meta, de exemplu, grupul lui Mark Zuckerberg.

Elon Musk, un aliat al lui Donald Trump, susţine schimbarea de nume şi foloseşte „super inteligenţă” în mesajele pe care le postează pe X.

Această dezbatere semantică are o explicaţie în primul rând politică.

Şeful statului american, un apătător fervent al acestei noi tehnologii, caută să-i dea o conotaţie pozitivă, din cauza îngrijorărilor tot mai numeroase ale americanilor, pe tema securităţii AI şi a multor mobilizări locale împotriva construirii unor centre de date.

Mai general, Donald Trump adoră să inventeze porecle şi să schimbe nume, notează AFP. El a redenumit, de altfel, Golful Mexicului drept „Golful Americii”.