Trump analizează posibile atacuri împotriva cartelurilor în Venezuela

Președintele american Donald Trump analizează opțiuni pentru efectuarea de atacuri militare împotriva cartelurilor de droguri care operează în Venezuela, inclusiv în ceea ce privește posibile atacuri în interiorul țării, a relatat CNN vineri, citând mai multe surse, potrivit Reuters.

Un atac în interiorul Venezuelei ar marca o escaladare dramatică a tensiunilor dintre SUA și țara sud-americană.

La începutul săptămânii, armata americană a atacat o ambarcațiune din Venezuela în sudul Mării Caraibilor, într-un eveniment soldat cu moartea a 11 persoane. Trump a spus că barca transporta droguri și aparținea cartelului Tren de Aragua, care „operează sub controlul lui Nicolas Maduro”, președintele Venezuelei.

Atacul a fost doar începutul unui efort mai amplu pentru combaterea traficului de droguri în regiune și, eventual, pentru a-l înlătura de la putere pe președintele de stânga al Venezuelei, a relatat CNN.

Nici Casa Albă, nici Ministerul Comunicațiilor din Venezuela nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta subiectul.

Trump a promis încă din campanie acțiuni împotriva grupărilor pe care le învinuiește pentru fluxul de droguri care intră în SUA. Surse Reuters au dezvăluit vineri că Washingtonul a dispus dislocarea a 10 avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru desfășurarea de operațiuni împotriva cartelurilor de droguri, iar în sudul Mării Caraibilor exista deja o prezență militară americană puternică.

Tot vineri, Maduro a solicitat Statelor Unite să respecte suveranitatea Venezuelei.

„Guvernul Statelor Unite ar trebui să își abandoneze planul de schimbare violentă de regim în Venezuela și în întreaga Americă Latină și să respecte suveranitatea, dreptul la pace, la independență”, a declarat președintele de la Caracas, pe care șeful Pentagonului, Pete Hegseth, îl acuzase în această săptămână că este lider „al unui stat narcotic”.