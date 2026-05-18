Trump anunță că a amânat, în ultimul moment, un atac asupra Iranului, dar că a dat ordin armatei să fie gata pentru „un asalt complet, la scară largă”

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, într-un mesaj publicat în mediul online, că a decis să amâne un atac militar planificat împotriva Iranului, programat pentru marți, în timp ce eforturile de a ajunge la un acord de pace continuă, el adăugând că Statele Unite sunt gata să lanseze atacul dacă nu se ajunge la o înțelegere, scriu Reuters și AFP.

Președintele republican a precizat, în mesajul postat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social, că solicitarea de suspendare a operațiunii militare planificate a venit de la liderii din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care, după cum spune Trump, consideră că este posibilă ajungerea la un acord de pace.

Acordul în cauză va garanta că Iranul nu va intra în posesia armei nucleare, a mai scris Donald Trump, fără a oferi însă alte detalii.

Mesajul integral al lui Donald Trump:

Am fost rugat de emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, și de președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, să amân atacul nostru militar planificat împotriva Republicii Islamice Iran, care era programat pentru mâine (marți, 19 mai, n.r.), întrucât în prezent au loc negocieri serioase și, în opinia lor, în calitate de mari lideri și aliați, se va ajunge la un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și dincolo de acesta. Acest acord va include, în mod important, INTERZICEREA ARMELOR NUCLEARE PENTRU IRAN!

Având în vedere respectul meu pentru liderii menționați mai sus, i-am instruit pe secretarul de război, Pete Hegseth, pe președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, generalul Daniel Caine, și armata Statelor Unite, că NU vom efectua atacul programat asupra Iranului mâine, dar i-am instruit în continuare să fie pregătiți să continue cu un asalt complet, la scară largă, asupra Iranului, în orice moment, în cazul în care nu se ajunge la un acord acceptabil. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP.”

„Pentru Iran, timpul se scurge, și ar fi bine să acționeze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, amenințase președintele american duminică, tot într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Teheranul a anunțat luni că a răspuns la o nouă propunere a Statelor Unite menită să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie.

”Preocupările noastre au fost transmise părții americane” via Islamabad, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, într-o conferință de presă, adăugând că discuțiile continuă cu Washingtonul „prin intermediul mediatorului pakistanez”.

Nu s-a anunțat deocamdată în ce constă răspunsul iranian. Iranul este însă „pe deplin pregătit pentru orice eventualitate”, a adăugat purtătorul de cuvânt, în declarațiile făcute după noile amenințări, de duminică, lansate de Trump.

Un armistițiu fragil este în vigoare din 8 aprilie, dar, potrivit celor mai recente informații, pozițiile celor două părți rămân foarte îndepărtate, în special în ceea ce privește dosarul nuclear.

Conform agenției iraniene Fars, Washingtonul a prezentat o listă de cinci puncte prin care cere, în special, ca Iranul să mențină în funcțiune un singur sit nuclear și să transfere stocul său de uraniu puternic îmbogățit în Statele Unite. Fars a menționat o cantitate de 400 de kilograme.

Singura rundă de discuții între reprezentanții SUA și Iranului a avut loc pe 11 aprilie, la Islamabad, și s-a încheiat cu un eșec.