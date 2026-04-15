Trump anunță că a avut un schimb de scrisori cu Xi Jinping: „L-am rugat să nu facă asta”

Președintele american Donald Trump a dezvăluit că i-a cerut președintelui chinez Xi Jinping într-o scrisoare să nu ofere arme Iranului, transmite Reuters. Anunțul făcut de Trump vine după ce agențiile de informații americane au indicat că China pregătește livrări de sisteme de apărare pentru Iran.

Declarațiile lui Trump au fost făcute într-un interviu difuzat miercuri de Fox News.

În interviul înregistrat, Trump nu a precizat când a avut loc schimbul de scrisori. Săptămâna trecută, el a amenințat China cu tarife vamale de 50% dacă oferă ajutor militar Iranului.

Potrivit lui Trump, Xi a răspuns că China nu furnizează arme Teheranului.

„I-am scris o scrisoare rugându-l să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare spunând că, în esență, nu face asta”, a declarat Trump.

Trump a mai spus că nu se așteaptă ca evoluțiile de pe piața mondială a petrolului, legate de războiul cu Iranul, și schimbările din Venezuela să afecteze dinamica întâlnirii pe care o are programată cu Xi luna viitoare. „El are nevoie de petrol. Noi nu”, a spus Trump.

Agențiile de informații americane cred că China se pregătește să livreze sisteme de apărare aeriană Iranului în următoarele câteva săptămâni, au declarat recent pentru CNN trei persoane familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor secrete.

Ar fi o mișcare riscantă, având în vedere că Beijingul a spus că a contribuit la medierea armistițiului fragil de două săptămâni care a pus pauză războiului dintre Iran și SUA.