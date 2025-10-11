Trump anunță o campanie masivă de concedieri: „Va fi orientată spre democraţi”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri concedieri masive din cauza blocării activităţii guvernului federal şi a afirmat că acestea vor fi „orientate spre democraţi”, informează EFE și Agerpres.

„Va fi orientată spre democraţi, pentru că noi credem că, ştiţi, ei au început asta, aşa că ar trebui să fie orientată spre democraţi”, a declarat preşedintele în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

Trump a adăugat că „vor fi multe (concedieri – n.r.) şi vom anunţa cifrele în zilele următoare, dar vor fi multe, toate din cauza democraţilor”.

La rândul lor, democraţii au declarat că nu vor ceda tacticilor de presiune ale lui Trump.

„Până când republicanii nu vor lua lucrurile în serios, ceea ce se întâmplă este responsabilitatea lor – fiecare loc de muncă pierdut, fiecare familie afectată, fiecare serviciu distrus este consecinţa deciziilor lor”, a declarat liderul democrat din Senat, Chuck Schumer.

Un val de concedieri era deja în desfășurare

Potrivit Reuters, numeroase concedieri erau în curs de desfăşurare la Departamentul Trezoreriei, la agenţia de sănătate a SUA, la Serviciul de Venituri Interne şi la departamentele de educaţie, comerţ şi divizia de securitate cibernetică a Securităţii Interne, dar amploarea totală a concedierilor nu a fost imediat clară.

Aproximativ 300.000 de angajaţi civili federali erau programaţi să-şi părăsească locurile de muncă în acest an din cauza unei campanii de reducere a personalului iniţiate la începutul lui 2025 de Trump.

Preşedintele american a ordonat totodată îngheţarea a cel puţin 28 de miliarde de dolari din fondurile pentru infrastructură pentru New York, California şi Illinois – toate găzduind populaţii considerabile de alegători democraţi şi critici ai administraţiei sale, remarcă Reuters.

Departamentul de Justiţie a declarat într-un document depus în instanţă că peste 4.200 de angajaţi federali au primit notificări de concediere la şapte agenţii, inclusiv peste 1.400 la Departamentul Trezoreriei şi cel puţin 1.100 la Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane.

Vineri, Casa Albă a anunţat începutul unei noi runde de concedieri care vizează angajaţii federali, în timp ce preşedintele încearcă să profite de închiderea guvernului pentru a reduce personalul din diverse agenţii, în încercarea de a-i presa pe democraţi să accepte cererile sale fiscale în voturile din Senat.

Chiar înainte de shutdown-ul din 1 octombrie, administraţia Trump a avertizat prin intermediul Biroului Bugetar că sunt planificate concedieri masive.

Guvernul federal rămâne blocat, niciun semn că urmează un acord

Blocarea activităţii guvernului federal, care durează deja de 11 zile, continuă deoarece democraţii şi republicanii nu au ajuns încă la un acord privind finanţarea guvernului federal. Senatul se va mai reuni din nou abia marţi, 14 octombrie, când propunerea republicană va fi din nou votată.

Disensiunile dintre cele două partide – Democrat şi Republican – apar deoarece democraţii insistă asupra reînnoirii subvenţiilor pentru programul de asistenţă medicală Obamacare, care expiră anul acesta, şi asupra anulării reducerilor la sistemul de sănătate incluse în legea bugetară sponsorizată de Trump, Big Beautiful Bill.

Pe lângă concedieri, blocarea activităţii guvernului a afectat şi muzee importante din Washington, D.C., care îşi vor închide uşile publicului începând de duminică din cauza lipsei de fonduri pentru a continua să funcţioneze.

Operaţiunile de pe diferite aeroporturi din ţară au fost, de asemenea, afectate, deoarece zeci de controlori de trafic aerian au fost în concediu medical de când salariile lor au fost suspendate ca urmare a shutdown-ului.

Separat, ziarul The New York Times a relatat sâmbătă că administraţia Trump a concediat zeci de angajaţi de la Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor în ultima serie de reduceri de personal, inclusiv „detectivi de boli”, oameni de ştiinţă de rang înalt şi întregul birou de la Washington.