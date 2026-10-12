Trump apară acordul cu Putin, pe fondul nemulțumirilor iscate inclusiv în propriul partid: „UE a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie”

Președintele american Donald Trump susține că a luat „decizia corectă pentru poporul american” atunci când a ajuns la un acord cu omologul său, Vladimir Putin, cu privire la vânzarea de motorină rusească.

Vineri, în urma unei discuții cu președintele Rusiei, liderul republican al SUA a anunțat că a convenit ca Rusia să poată vinde imediat 300.000 de tone de motorină pe piața americană și cea mondială, cu obiectivul de a scădea prețurile pentru fermierii americani.

Anunțul lui Trump a iscat nemulțumiri inclusiv în Partidul Republican.

Liderul american a apărat acordul, luni, într-o postare în care nu îl menționează explicit.

„Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie, iar Presa Fake News nu vrea să se apropie de acest subiect. Am luat decizia corectă pentru poporul american – Întotdeauna, America Prima!”, a scris Donald Trump, luni, pe Truth Social.

Apelul făcut de mai mulți senatori americani

Un grup de senatori republicani și democrați i-au cerut lui Trump să revină asupra deciziei privind acordul cu Rusia, despre care aceștia consideră că încalcă o interdicție din 2022 privind importurile de energie rusă.

„Decizia președintelui Trump de a permite importurile de motorină din Rusia în SUA contravine în mod direct legii respective”, au afirmat senatorii în declarația publicată duminică.

„De asemenea, administrația nu a consultat Congresul și nici nu a prezentat vreo explicație care să justifice decizia sa, așa cum prevede legea”, au spus senatorii, potrivit Politico.

Senatorul republican Jerry Moran afirmat că decizia lui Trump subminează sancțiunile introduse împotriva Rusiei în contextul războiului.

„Ar trebui să înăsprim și mai mult sancțiunile, nu să le subminăm permițând importul de motorină rusească și riscând să ne anulăm pârghiile de influență, să ne afectăm credibilitatea în fața aliaților și să ne încurajăm adversarii”, a declarat Jerry Moran într-o postare pe rețelele sociale.