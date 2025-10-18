Donald Trump „are nevoie de povești de succes”. Liderul opoziției din Belarus, apel către președintele SUA

Svetlana Tihanovskaia, la un eveniment din New York în septembrie 2025. Credit: Riccardo Savi / Getty images / Profimedia

Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil, l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să intensifice eforturile de susținere a democrației în Belarus, spunând că este în interesul Washingtonului să fie liberă țara ei.

Într-un interviu pentru AFP la Amsterdam, Tihanovskaia a vorbit și despre preconizata întâlnire dintre Donald Trump și omologul său rus, afirmând că Vladimir Putin nu este serios în privința negocierilor cu Ucraina.

În septembrie, autoritățile belaruse au eliberat 52 de deținuți politici în cadrul unui acord intermediat de SUA, în condițiile în care Aleksandr Lukașenko caută să aibă relații mai apropiate cu administrația Trump.

„Trump are o abordare mai tranzacțională”

„Desigur, suntem foarte recunoscători președintelui Trump și implicării sale personale în această acțiune umanitară de eliberare a prizonierilor politici”, a declarat Tihanovskaia.

Ea consideră că Washingtonul nu „legitimează” regimul Lukașenko și nici nu normalizează relațiile.

„Președintele Trump are o abordare mai tranzacțională. Are nevoie de povești de succes. Vrea să aducă pacea în multe regiuni. Și, bineînțeles, salutăm aceste eforturi”, a mai spus opozanta belarusă pentru AFP.

În opinia sa, Trump ar trebui să privească imaginea de ansamblu și să înțeleagă că fără un Belarus liber nu poate exista pace în regiune.

„Sarcina noastră este să explicăm că nu este vorba numai despre ostatici (politici). Este vorba despre întregul viitor al țării noastre. Iar un Belarus democratic este și în interesul SUA”, a adăugat Svetlana Tihanovskaia.

Tihanovskaia a fost forțată să plece în exil în 2020, după ce a confruntat regimul Lukașenko, la putere de aproape trei decenii, în alegerile prezidențiale. De când soțul ei, Serghei, a fost închis, a devenit figura de referință a opoziției față de Lukașenko.

Liderul opoziției belaruse a spus că echipa sa este într-o „comunicare constantă” cu administrația americană. „Ei nu fac aceste înțelegeri pe la spatele nostru”, a precizat Tihanovskaia.

„Ca vecini ai Rusiei, înțelegem că dictatorii nu au nevoie de pace”

Femeia în vârstă de 43 de ani, vorbind în Olanda în marja unei întâlniri a socialiștilor europeni, a menționat că atât Lukașenko, cât și Putin sunt anchetați de Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga.

„Credeți-mă, atât pentru belaruși, cât și pentru ucraineni, este foarte important să se facă dreptate. Nu putem obține dreptate în Belarus”, a continuat ea.

„Trebuie să vedem că instituțiile democratice sunt suficient de îndrăznețe și decisive pentru a-i trage pe autori la răspundere. Pentru că (altfel) oamenii și-ar putea pierde încrederea în instituțiile democratice”, a avertizat opozanta.

Trump și Putin au convenit să se întâlnească în curând la Budapesta pentru discuții despre Ucraina, dar Tihanovskaia nu are speranțe de progres.

Deși a spus că apreciază eforturile lui Trump, „ca vecini ai Rusiei, înțelegem că dictatorii nu au nevoie de pace”, a afirmat Tihanovskaia, exprimându-și scepticismul cu privire la intențiile reale ale președintelui rus.