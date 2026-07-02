„Trump are o inimă umanitară”. Reacție din tabăra președintelui american după atacul masiv pe care l-a lansat Rusia asupra Kievului

Președintele american Donald Trump își dorește un acord de pace în Ucraina ca „să se încheie crimele fără sens”, a declarat un oficial al Statelor Unite, joi, pentru AFP, în contextul atacului lansat de forțele ruse asupra capitalei ucrainene noaptea trecută, soldat cu moartea a 21 de persoane.

„Președintele Trump are o inimă umanitară și vrea soluționat acest război, astfel încât crimele fără sens să se încheie”, a spus oficialul american, ca răspuns la o întrebare legată de atacul rusesc.

„Președintele și echipa sa au muncit din greu pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și rămâne optimist că vom face în cele din urmă un acord de pace”, a adăugat oficialul.

Înainte de a reveni la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump spunea că el ar putea soluționa războiul din Ucraina în 24 de ore, însă eforturile americane de mediere a unui acord nu au avut deocamdată efectul scontat.

„Noapte de coșmar” pentru capitala Ucrainei

Kievul vine după „o noapte de coșmar”, după cum a descris-o ministrul ucrainean al afacerilor externe, în care forțele Moscovei au lansat sute de drone și zeci de rachete asupra orașului.

Ucraina și Rusia s-au amenințat cu noi atacuri după bombardamentul rusesc de noaptea trecută de la Kiev, care a distrus blocuri de locuințe și a trimis zeci de mii de oameni în adăposturi. Atacul s-a soldat cu moartea a 21 de persoane.

În ultimele luni, forțele ucrainene și-au întețit atacurile cu drone asupra Rusiei, încercând să slăbească economia rusă și să forțeze o încheiere a războiului.