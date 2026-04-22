Răspunsul lui Trump, întrebat dacă negocierile cu Iranul vor fi reluate în următoarele „36 – 72 de ore”

Președintele american Donald Trump a afirmat că este „posibil” ca negocierile cu Iranul să se reia în următoarele zile, într-un schimb de mesaje text miercuri cu publicația New York Post.

„Este posibil! Președintele DJT”, a scris liderul de la Casa Albă ca răspuns pentru o jurnalistă de la acest tabloid american, care l-a întrebat despre probabilitatea ca discuțiile să aibă loc în următoarele „36 până la 72 de ore”, adică până vineri, potrivit AFP și Agerpres.

Președintele SUA a anunțat marți că prelungește armistițiul pentru a permite negocierile cu Teheranul, fără a oferi un nou termen limită.

„Având în vedere faptul că guvernul Iranului este profund divizat – ceea ce nu este deloc surprinzător – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestei țări vor reuși să prezinte o propunere comună. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătită și capabilă, și voi prelungi, așadar, încetarea focului până în momentul în care propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, două surse familiarizate cu discuțiile interne au declarat, pentru CNN, că președintele american intenționează să acorde iranienilor un termen limitat pentru a veni cu „propunerea unitară” menită să relanseze negocierile diplomatice.

Totuși, Teheranul a afirmat că decizia sa de a nu participa la cea de-a doua rundă de discuții de pace cu SUA în Pakistan este „definitivă”, a scris miercuri agenția semioficială iraniană Tasnim.

Această decizie a fost anunțată însă cu puțin timp înainte ca Donald Trump să declare că va prelungi armistițiul pentru a da mai mult timp negocierilor, în condițiile în care actuala încetare a focului de două săptămâni urma să expire miercuri seară, ora Washingtonului.

Se preconiza ca delegațiile Iranului și SUA să se întâlnească săptămâna aceasta pentru a doua rundă de discuții în Pakistan, după eșecul primei sesiuni de convorbiri în zilele de 11 și 12 aprilie.