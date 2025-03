Trump continuă vânătoarea de minerale esențiale: Pe ce resurse a pus acum ochii. Casa Albă pregătește ordinul executiv

Casa Albă analizează un ordin executiv care să accelereze acordarea de autorizații pentru mineritul la mare adâncime în apele internaționale și care va permite companiilor miniere să ocolească procesul de revizuire susținut de Organizația Națiunilor Unite (ONU), afirmă două surse care au cunoștință directă de această chestiune, conform agenției Reuters.

Dacă va fi semnat, atunci ordinul va marca cea mai recentă încercare a președintelui american Donald Trump de a exploata zăcăminte internaționale de nichel, cupru și alte minerale esențiale utilizate pe scară largă în economie, după eforturile recente din Groenlanda și Ucraina.

La începutul acestei luni, Trump a invocat, de asemenea, puteri sale de urgență prevăzute de legislația SUA pentru a stimula producția internă de minerale.

Autoritatea internațională pentru resursele de pe fundul mării – creată prin Convenția ONU privind Dreptul Maritim (ISA), pe care SUA nu au ratificat-o – ia în considerare de ani de zile standarde pentru mineritul la mare adâncime în apele internaționale, deși nu le-a oficializat încă din cauza diferențelor nerezolvate cu privire la nivelurile acceptabile de praf, zgomot și alți factori care au legătură cu acest tip de exploatare.

Ordinul lui Trump privind mineritul la mare adâncime va stipula probabil că SUA urmăresc să își exercite drepturile de a extrage minerale critice de pe fundul oceanului și va permite companiilor miniere să ocolească ISA și să solicite autorizații pe baza codului minier al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din cadrul Departamentului american al Comerțului al SUA, au precizat sursele citate de Reuters.

Un astfel de pas poate oferi companiilor miniere un proces formal de autorizare pe care să îl finalizeze și ar evita percepția că acestea urmăresc să exploateze fundul oceanului fără nicio supraveghere.

Planurile sunt în discuție și s-ar putea schimba înainte ca Trump să semneze ordinul, au declarat sursele.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de a oferi un punct de vedere, notează Reuters.

Companiile care intenționează să exploateze fundul mării spun că ele consideră că impactul asupra mediului este semnificativ mai mic decât cel al exploatării miniere pe uscat, deși mai multe organizații de mediu afirmă că nu ar trebui să fie permisă începerea acestei practici, având în vedere riscurile potențiale la adresa vieții marine.

Orice țară poate permite mineritul la mare adâncime în apele sale teritoriale, la aproximativ 200 de mile nautice de țărm. Printre guvernele cele mai interesate de dezvoltarea unor industrii miniere la mare adâncime în apele lor se numără Insulele Cook, Norvegia și Japonia.

Consiliul ISA, format din 36 de membri, s-a reunit din nou la Kingston, Jamaica, la începutul acestei luni, pentru a analiza sute de amendamente propuse la un proiect de cod minier de 256 de pagini pentru apele internaționale, însă reuniunea s-a încheiat fără nicio rezoluție.

Lipsa de progrese a ISA a determinat compania The Metals Co TMC.O, cu sediul în Vancouver – care este susținută de gigantul metalurgic Glencore GLEN.L – să solicite oficial Washingtonului, joia trecută, permise de exploatare minieră la mare adâncime.

The Metals Co a afirmat că „industria comercială nu este binevenită la ISA” și că SUA sunt „o autoritate de reglementare dispusă să colaboreze cu solicitanții și să acorde cererilor o audiere echitabilă”.

Politicile „America First”

Măsura poate marca cel mai recent pas înapoi al Casei Albe a lui Trump față de instituțiile globale pe care le consideră în dezacord cu politicile sale economice de tipul „America First” („America pe primul loc”), mai scrie Reuters.

Trump a întrerupt săptămâna trecută contribuțiile financiare pe care SUA le au în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), conform unor surse citate Reuters.

Mișcarea riscă, de asemenea, să crească tensiunile cu alte națiuni care concurează pentru resurse în apele internaționale și care consideră că acordarea permiselor ar trebui să fie în mâinile unui organism global care supraveghează accesul și soluționează litigiile.

O parte din vânătoarea lui Trump pentru noi surse de minerale esențiale are legătură cu eforturile de a reduce amplul control al Chinei asupra producției și prelucrării acestora, Beijingul începând să blocheze exporturile de minerale esențiale utilizate în aplicațiile din domeniul apărării.

Nu este imediat clar ce fel de personal ar avea nevoie Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) pentru a revizui permisele de exploatare minieră la mare adâncime. La fel ca multe agenții guvernamentale federale din SUA, NOAA a înregistrat reduceri de locuri de muncă ca parte a campaniei de eficientizare a lui Trump, pusă în aplicare de miliardarul Elon Musk.

Mineritul la mare adâncime este, de asemenea, mai complex din punct de vedere tehnic decât mineritul pe uscat, având în vedere distanța față de țărm, printre alți factori.

În cadrul unei vizite efectuate săptămâna trecută cu prim-ministrul jamaican Andrew Holness, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a spus că Washingtonul urmărește să se asocieze cu Kingstonul în proiecte legate de energie, inclusiv „oportunități de minerit de pe fundul mării”.

În afară de The Metals Co, alte companii care doresc să exploateze minereuri la mare adâncime sunt Impossible Metals, cu sediul în California, JSC Yuzhmorgeologiya din Rusia, Blue Minerals Jamaica, China Minmetals și Marawa Research and Exploration din Kiribati.