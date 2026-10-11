Ucraina ar trebui să-și continue atacurile împotriva rafinăriilor rusești, a declarat Keith Kellogg, fostul emisar special al lui Donald Trump pentru Rusia și Ucraina, într-un interviu acordat Fox News, preluat de Kyiv Post.

Kellog a fost emisar SUA pentru Rusia și Ucraina din februarie până în martie 2025, iar apoi doar pentru Ucraina până la sfârșitul anului trecut.

Poziția generalului în retragere este în contradicție totală cu dorințele președintelui american al cărui emisar a fost, în condițiile în care Trump a cerut de mai multe ori Ucrainei să oprească aceste lovituri, inclusiv sâmbătă, când l-a atacat dur pe Zelenski și i-a transmis că „ar face bine să se oprească naibii” din atacuri.

Mesajul lui Trump a venit la o zi după anunțarea unui controversat acord între Moscova și Washington privind achiziționarea în masă de motorină rusă.

„I-aș spune lui Putin: mulțumesc foarte mult”

Kellogg spune că președintele rus Vladimir Putin are alte motive pentru organizarea de livrări de motorină către SUA și piețele globale, unul dintre ele fiind stoparea operațiunilor ucrainene de interdicție împotriva infrastructurii sale petrochimice interne.

„I-aș spune lui Vladimir Putin: mulțumesc foarte mult, asta ne ajută cu adevărat. Dar aș analiza motivele ascunse din spatele faptului că organizează livrări de motorină către SUA și către piața internațională”, a spus Kellogg.

Potrivit lui Kellogg, Kremlinul speră că Washingtonul va folosi negocierile diplomatice în curs privind încetarea războiului pentru a exercita presiuni asupra Kievului în vederea suspendării atacurilor.

El a adăugat că nu are încredere nici în Putin, nici în Kiril Dmitriev, reprezentantul special al Kremlinului pentru afaceri economice.

„Ucrainenii vor continua să atace, acesta este un război”

„Rușii încearcă să le transmită ucrainienilor și americanilor: încetați să mai atacați rafinăriile noastre de petrol”, a spus Kellogg.

„Ucrainenii nu vor face acest lucru; vor continua să atace, așa cum se cuvine. Aceasta este o operațiune militară, acesta este un război – iar ei atacă în mod corect”, a afirmat generalul american în retragere.

Kellogg a subliniat, de asemenea, diferența fundamentală dintre strategiile de țintire ale Ucrainei și ale Rusiei. El a remarcat că forțele ucrainene vizează instalațiile complexului militar-industrial rus, în timp ce forțele ruse lovesc infrastructura civilă, inclusiv școli și biserici.

Prin continuarea atacurilor asupra nodurilor industriale din interiorul Rusiei, Ucraina aduce realitatea războiului pe teritoriul rus, a remarcat Kellogg, adăugând că se îndoiește că armata rusă are capacitatea operațională de a captura restul regiunii Donețk din Ucraina.