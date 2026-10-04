Trump, criticat de un „prieten” din Partidul Republican după ce a publicat numărul unui senator: „Poate trece de la zero la nesimțit în circa trei secunde”

Senatorul republican John Kennedy l-a criticat pe președintele american Donald Trump pentru că a postat pe rețelele sociale numărul unui alt congresmen din partid, Tom Cotton.

Kennedy, care a spus că se consideră un „prieten” al lui Trump, a declarat duminică la NBC că actualul președinte al Statelor Unite „poate trece de la zero la nesimțit în circa trei secunde”, potrivit Politico.

„El există zgomotos. Poate fi vijelios”, și-a continuat Kennedy descrierea metaforică despre Trump.

„Nu cred că ar fi trebuit să dea numărul de telefon al lui Tom. Nu cred că asta va ajuta la a-l convinge pe Tom”, a mai spus senatorul republican din Louisiana.

Donald Trump îi îndemnase pe cetățeni să îl sune pe Tom Cotton

Trump îl criticase Tom Cotton, senator republican din Arkansas, pentru opoziția sa față de proiectul care ar elimina practica schimbării de oră de două ori pe an și ar face ora de vară permanentă.

Președintele a publicat numărul de telefon al senatorului și i-a îndemnat pe cetățeni să îl sune pentru a-l convinge să dea undă verde proiectului.

„Atenție, toată lumea din Arkansas. Tom Cotton, un prieten de-al meu, ține pe loc un proiect de lege foarte important”, a scris Trump pe Truth Social.

Reuters a precizat că a sunat la numărul de telefon indicat de Trump, însă apelul a fost direcționat direct către o căsuță vocală care nu preciza că i-ar aparține senatorului.

Tom Cotton, despre proiectul susținut de Trump

Într-o postare pe X, în care nu l-a menționat pe Trump, senatorul Tom Cotton a explicat de ce se opune proiectului.

„Nimănui nu-i place să schimbe ora, nici mie, dar Congresul a introdus de mai multe ori în trecut ora de vară permanentă și de fiecare dată a renunțat la ea după ce americanii au ajuns să se confrunte cu răsărituri absurd de târzii în timpul iernii”, a scris el.

„Locuitorii din Arkansas nu vor ca micuții lor să meargă la școală pe întuneric beznă și voi pune întotdeauna Arkansas pe primul loc”, a adăugat senatorul.