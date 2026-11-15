Prima reacție a lui Trump după suspendarea traficului aerian din SUA: Dă vina pe Joe Biden

Donald Trump dă vina pe administraţia democratului Joe Biden, care a guvernat între cele două mandate ale sale, pentru blocajul general al traficului aerian care a perturbat călătoriile interne şi internaţionale în întreaga ţară.

Trump îl atacă pe Biden pe tema suspendării zborurilor din SUA

„Tot ce au atins a mers prost”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

El a menţionat totodată „sume mari de bani cheltuite în mod nechibzuit, făcând un sistem deja vechi şi defectuos şi mai rău decât era la început”.

„Avem cunoştinţele şi planul necesare pentru sistemele de control al zborului; avem nevoie ca Congresul să aloce fondurile, repede! FAA-ul nostru face o treabă excelentă şi este gata de acţiune”, a adăugat Donald Trump, notează News.ro.

Într-o postare ulterioară, preşedintele a pledat din nou pentru ca Congresul să aloce fonduri destinate modernizării sistemului american de control al traficului aerian.

„Va fi cel mai bun sistem din întreaga lume”

„Dacă Congresul aprobă fondurile de care avem nevoie urgent pentru controlul traficului aerian, putem realiza acest proiect rapid şi eficient. Va fi cel mai bun sistem din întreaga lume. O mare parte din sistemul nostru actual de control aerian are 50 de ani – e ridicol!”, a scris Trump.

Vineri, secretarul transporturilor, Sean Duffy, a solicitat Congresului 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea acestor sisteme.

„Am început deja lucrările, dar acestea ar trebui realizate dintr-o dată, nu pe bucăţi. Congresul trebuie să aprobe. Administraţia Biden a întârziat acest proces cu ani de zile!”, a adăugat preşedintele.

Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a dispus vineri suspendarea tuturor decolărilor la nivel național „din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, după ce a raportat probleme de comunicații la centrele de control al traficului aerian, potrivit Reuters și CNBC.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a oferit sâmbătă după-amiază primele explicații oficiale despre problemele care au dus în cele din urmă la decizia drastică a guvernului SUA de a suspenda decolările la nivel național.