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Actualitate

Prima reacție a lui Trump după suspendarea traficului aerian din SUA: Dă vina pe Joe Biden

Ana Teșcan
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Donald Trump dă vina pe administraţia democratului Joe Biden, care a guvernat între cele două mandate ale sale, pentru blocajul general al traficului aerian care a perturbat călătoriile interne şi internaţionale în întreaga ţară.

  • În primele sale comentarii pe această temă de când autorităţile americane au interzis decolările timp de câteva ore, vineri, în urma unei defecţiuni, preşedintele american a calificat duminică gestionarea aviaţiei de către guvernul Biden drept un „dezastru”.