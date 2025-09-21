Trump dezvăluie numele investitorilor implicați în acordul prin care TikTok va fi controlat de americani

Imagine ilustrativă a logo-ului aplicației TikTok, pe un ecran de smartphone, cu steagul SUA și chipul lui Donald Trump în fundal. Sursa foto: - / INSTAR Images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că oamenii de afaceri Lachlan Murdoch, Larry Ellison și Michael Dell vor fi implicați ca investitori americani într-un acord propus pentru ca TikTok să poată continua să funcționeze în Statele Unite. Trump a precizat că SUA și China au făcut progrese în privința unui acord care prevede ca activele americane ale TikTok să fie transferate către proprietari din Statele Unite, în loc să rămână la compania chineză ByteDance.

Murdoch, directorul executiv al Fox Corp, și-a consolidat recent controlul pe termen lung asupra imperiului media al familiei – care include Fox News și Wall Street Journal – după încheierea unui proces de mai mulți ani cu frații săi. Patriarhul familiei, Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, ar putea fi implicat și el în acest acord, a adăugat Trump, conform Reuters.

Ellison, cofondator al Oracle și un important donator republican, a fost de mult timp asociat cu un posibil acord privind TikTok.

Dell este directorul executiv al companiei Dell Technologies.

Trump i-a lăudat pe cei menționați într-un interviu acordat programului „The Sunday Briefing” de la Fox News, descriindu-i drept oameni de prim-plan și „patrioți americani”.

„Cred că vor face o treabă foarte bună”, a spus Trump, atribuind aplicației TikTok meritul de a-l fi ajutat să-și consolideze sprijinul în rândul tinerilor alegători la alegerile prezidențiale din 2024.

Administrația Trump a refuzat să aplice o lege americană adoptată în mandatul lui Biden, care impunea vânzarea TikTok din cauza temerilor că datele utilizatorilor din SUA ar putea fi accesate de guvernul chinez. Trump a inclus negocierile privind populara aplicație de social media, folosită de 170 de milioane de americani, în cadrul discuțiilor economice mai ample purtate cu China.

Americanii vor ocupa 6 din 7 locuri în consiliul de administrație al TikTok și vor controla algoritmul aplicației, anunță Casa Albă

Un acord între Statele Unite și China privind operațiunile TikTok în SUA prevede ca ByteDance, compania chineză proprietară, să desemneze doar unul dintre cei șapte membri ai noului consiliu de administrație, în timp ce americanii vor deține celelalte șase locuri, a declarat sâmbătă un oficial de rang înalt al Casei Albe.

Într-un interviu acordat sâmbătă postului Fox News, Karoline Leavitt a declarat că americanii vor deține șase din cele șapte locuri în consiliul de administrație al TikTok și că algoritmul aplicației video va fi controlat din Statele Unite. Ea a adăugat că acordul final urmează să fie semnat în zilele următoare, potrivit Bloomberg.

„Toate aceste detalii au fost deja convenite, mai rămâne doar ca acordul să fie semnat, iar acest lucru se va întâmpla, estimez, în zilele următoare”, a declarat Karoline Leavitt.

Președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au finalizat acordul într-o convorbire telefonică desfășurată vineri.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, noul aranjament pentru TikTok prevede ca ByteDance să păstreze mai puțin de 20% din participație, restul urmând să fie deținut de noi investitori, printre care Oracle Corp., fondul Andreessen Horowitz și firma de private equity Silver Lake Management LLC.

Oracle va avea rolul de furnizor de securitate pentru TikTok și va colabora cu guvernul SUA pentru monitorizarea aplicației, astfel încât datele utilizatorilor americani să fie stocate pe teritoriul Statelor Unite, fără acces din partea Chinei, a precizat oficialul.

Acesta a adăugat că acordul va permite utilizatorilor americani să continue să folosească aplicația în condiții de siguranță.

„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii de tehnologie din America, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de Statele Unite”, a declarat Karoline Leavitt.