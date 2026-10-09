Trump i-a decorat pe Musk și alți titani tech cu cea mai înaltă distincție a SUA în domeniul științei

Președintele american Donald Trump i-a decorat pe Elon Musk, fostul său prieten căzut în dizgrație anul trecut, și pe mai influenți lideri din domeniul tehnologiei cu Medalia națională pentru știință, relatează NBC News.

Summitul intitulat „Știința: O nouă epocă de aur” a avut loc joi la Institutul pentru Pace al SUA de la Washington. Medalia națională pentru știință, cea mai prestigioasă distincție a SUA în domeniul științei, este acordată anual oamenilor de știință și inginerilor pentru contribuții majore în domeniile lor, notează AlJazeera.

Elon Musk, șeful Tesla, cofondatorul Google, Sergey Brin, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, directoarea generală a AMD, Lisa Su, directorul general al Microsoft, Satya Nadella, și fondatorul Dell, Michael Dell, s-au reunit alături de Trump și de o serie de oficiali ai administrației și personalități din lumea științifică cu ocazia summitului.

Trump a înmânat Medalia națională pentru știință lui Elon Musk, directorul general al SpaceX și Tesla, cofondatorului Google, Sergey Brin, directorului general al Nvidia, Jensen Huang, și Lisei Su, de la compania de semiconductori AMD.

Michael Dell, fondatorul și șeful gigantului informatic de la Dell, și Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, au fost decorați cu Medalia națională pentru tehnologie și inovare.

De la dreapta la stânga: Președintele Donald Trump, cofondatorul Google, Sergey Brin, directorul executiv Nvidia, Jensen Huang, Elon Musk și Lisei Su (director executiv al Advanced Micro Devices), directorul executiv Dell, Michael Dell, și directorul executiv Microsoft, Satya Nadella. Credit line: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

În cadrul ceremoniei de decernare a premiilor, Trump le-a recunoscut laureaților meritul de a fi „contribuit la deschiderea drumului către un viitor incredibil pentru America”.

„Datorită acestor oameni de aici, vom fi întotdeauna în frunte. Nimeni altcineva nu poate concura cu noi”, a declarat Trump.

„Elon Musk este Thomas Edison al timpurilor noastre”

Însă toate privirile au fost ațintite asupra lui Elon Musk, omniprezent la Casa Albă în primele luni ale mandatului lui Donald Trump în 2025 și fost responsabil cu tăierile bugetare în guvernul federal, notează AFP, citată de Agerpres.

„Elon Musk este Thomas Edison al timpurilor noastre”, l-a lăudat Donald Trump, numindu-l pe multimiliardar o „comoară națională”.

🚨 BREAKING: President Trump just PERSONALLY awarded Elon Musk the National Medal of Science, an extraordinary honor reserved for only the most LEGENDARY and innovative patriots Elon loves it! 👏🏻 47 called Elon the "THOMAS EDISON" of our time and he is correct. Well-deserved, @ElonMusk! SpaceX, Starlink, SI, Tesla, PURE WINNING And he uses his resources to help promote AMERICA, unlike leftist donors such as George Soros. THAT’S why Dems can’t stand him 🇺🇸 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2026

„Elon, vreau să te felicit. Ești prietenul meu și cineva cu adevărat, adevărat excepțional”, a adăugat republicanul.

Elon Musk a fost un susținător înfocat al lui Donald Trump în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024, pe care a finanțat-o cu generozitate.

Cu toate acestea, cei doi s-au certat public la începutul verii anului 2025, în urma unor critici aduse de Elon Musk cu privire la orientările bugetare ale lui Donald Trump.