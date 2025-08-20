Trump îl numește pe Netanyahu „erou de război” în ciuda mandatului de arestare al CPI. „Cred că și eu sunt”, spune președintele SUA

Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu numindu-l „erou de război”, chiar dacă liderul israelian este căutat de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război în Gaza, potrivit agenției Anadolu.

„E un om bun. E acolo și luptă… E un erou de război, pentru că am lucrat împreună. E un erou de război. Cred că și eu sunt”, a declarat Trump într-un interviu acordat prezentatorului radio conservator Mark Levin.

Trump a respins eforturile de a-l trage la răspundere pe Netanyahu, susținând că „încearcă să-l bage la închisoare”.

Nu era clar dacă se referea la mandatul CPI sau la cazurile de corupție internă ale lui Netanyahu. În iunie, Trump a cerut deschis clasarea procesului de corupție al lui Netanyahu.

Netanyahu, judecat din 2020, este primul lider israelian în exercițiu care se confruntă cu proceduri penale în timp ce se află în funcție.

În noiembrie anul trecut, CPI a emis mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și al fostului său ministru al Apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității comise în Gaza.

Israelul se confruntă, de asemenea, cu un proces de genocid la Curtea Internațională de Justiție din cauza războiului brutal desfășurat împotriva enclavei.

Israelul a ucis peste 62.000 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023 – marea majoritate femei și copii – potrivit autorităților locale. Campania militară a devastat enclava, care se confruntă cu foametea.

Trump a mai spus că „a muncit din greu” pentru a asigura eliberarea ostaticilor israelieni în negocierile anterioare cu gruparea palestiniană Hamas, adăugând: „Eu sunt cel care i-a recuperat pe toți ostaticii… Am primit atât de multe scrisori de la părinți și de la copii înșiși și de la oamenii care au scăpat… niciunul dintre acești oameni nu s-ar fi întors, dar i-am recuperat.”

El a continuat să lăude atacurile aeriene americane asupra siturilor nucleare iraniene din iunie.

„Adică, am trimis acele avioane… Au venit piloții. I-am recompensat. I-am adus pe toți la Biroul Oval, pe oamenii care au avut de-a face cu întreaga operațiune, care a fost atât de perfectă… o distrugere totală”, a spus Trump, referindu-se la atacurile care au vizat instalațiile nucleare.

De asemenea, el a atacat radical democrații, acuzându-l pe liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, că este de partea palestinienilor.

„Este uimitor că democrații, precum Schumer, sunt palestinieni. Știți, acum este senator palestinian. Îl numim senatorul palestinian din New York”, a spus el.