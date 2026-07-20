Trump intervine după declarațiile primarului din New York: „Netanyahu nu va fi arestat”

Președintele american Donald Trump a dat asigurări că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va fi arestat dacă sosește în Statele Unite, în ciuda afirmațiilor făcute de primarul din New York City, Zohran Mamdani, care a spus că ia în calcul o astfel de mișcare, a transmis Reuters.

„Benjamin Netanyahu nu va fi arestat, în niciun fel și sub nicio formă, cât timp se află în Statele Unite ale Americii”, a declarat Donald Trump, luni, într-o postare pe rețelele sociale, în care nu menționează declarațiile făcute de primarul din New York.

Trump nu l-a menționat pe Mamdani, dar a făcut referire la sprijinul acordat de Israel pentru SUA în războiul împotriva Iranului.

Ce spusese Mamdani despre Netanyahu

Într-un interviu publicat sâmbătă de New York Times, primarul New Yorkului a declarat că departamentul juridic analizează care sunt opțiunile legale cu privire la Netanyahu, care este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război în Fâșia Gaza – pe care Israel le neagă.

„Consider că prim-ministrul Netanyahu își are locul la Haga. Este un criminal de război care a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională”, a declarat Zohran Mamdani.

În general, Benjamin Netanyahu călătorește în septembrie în SUA pentru a participa la reuniunea anuală a liderilor mondiali din cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Replica lui Netanyahu

Declarațiile primarului newyorkez au fost condamnate de biroul premierului israelian.

„La fel ca (procurorul Curţii Penale Internaţionale, CPI) Karim Khan, Mamdani pare să dorească să distragă atenţia de la prostiile sale atacându-l pe liderul statului evreu, singura democraţie din Orientul Mijlociu”, a adăugat biroul lui Benyamin Netanyahu.

Karim Khan a fost suspendat la începutul lunii iunie din cauza acuzaţiilor de agresiune sexuală împotriva unei membre a echipei sale.