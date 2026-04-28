Trump: „Iranul ne-a informat că se află într-o stare de colaps. Ne roagă pe noi să deschidem Strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Iranul l-a informat că se află într-o „stare de colaps” și că încearcă să își clarifice situația conducerii, potrivit Reuters.

„Iranul tocmai ne-a informat că se află într-o «stare de colaps». Vor să «deschidem Strâmtoarea Ormuz» cât mai curând posibil, în timp ce încearcă să își clarifice situația conducerii (ceea ce cred că vor reuși să facă!). Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump într-o postare pe TruthSocial.

Nu este clar din postarea lui Trump cum a transmis Iranul acest mesaj.

Cea mai recentă propunere a Iranului pentru soluționarea războiului care durează de două luni prevedea amânarea discuțiilor despre programul nuclear până la încheierea conflictului și rezolvarea disputelor privind transportul maritim din Golful Persic.

Trump vrea ca problemele legate de programul nuclear să fie abordate încă de la început, a declarat un oficial american informat cu privire la întâlnirea pe care liderul de la Casa Albă a avut-o luni cu consilierii săi.

Între timp, liderii statelor din Golf s-au întâlnit marți, în Arabia Saudită, pentru prima dată de când țările lor au devenit un front al războiului cu Iranul. Un oficial din Golf a declarat că reuniunea a avut ca scop găsirea unui răspuns comun la miile de atacuri cu rachete și drone lansate de Iran de la începutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Teheranului, pe 28 februarie.

Atacurile s-au redus după armistițiul din 8 aprilie, însă capitalele din Golf rămân prudente.