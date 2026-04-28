Propunerea-surpriză a Iranului pentru ieșirea din războiul „înghețat”: Ce s-a întâmplat în două capitale, plus reacția fermă a lui Rubio

Donald Trump alături de Susie Wiles, șefa sa de cabinet, și secretarul său de stat Marco Rubio discută despre evoluțiile din Iran. FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a discutat luni, la Washington, cu principalii săi consilieri în materie de securitate națională noua propunere iraniană privind încheierea războiului cu Teheranul, în contextul în care soluționarea conflictului se află în continuare într-un impas, iar aprovizionarea cu energie din regiunea Orientului Mijlociu este redusă, scrie Reuters.

Surse iraniene au dezvăluit luni dimineață cea mai recentă propunere a Teheranului, care prevede amânarea discuțiilor privind programul nuclear al Iranului până la încheierea războiului și soluționarea disputelor privind transportul maritim din Golf. Este puțin probabil ca acest lucru să satisfacă Washingtonul, care susține că problemele nucleare trebuie rezolvate de la bun început.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat că, în opinia lui, Iranul încearcă să câștige timp. „Nu putem să-i lăsăm să scape cu asta”, a spus secretarul de stat, într-un interviu acordat Fox News.

„Sunt negociatori foarte buni. Sunt negociatori foarte experimentați. Trebuie să ne asigurăm că orice înțelegere încheiată, orice acord încheiat este unul care îi împiedică definitiv să se îndrepte cu pași rapizi spre o armă nucleară în orice moment”, a adăugat Rubio.

Eforturile de a reduce diferențele dintre SUA și Iran nu s-au oprit, au declarat surse din Pakistan, țara mediatoare, în ciuda absenței unei întâlniri față în față după ce Trump a anulat vizita negociatorilor săi, programată weekend-ul trecut.

Speranțele privind relansarea eforturilor de pace s-au estompat după ce președintele SUA a anunțat în acest weekend că a anulat deplasarea emisarului său special, Steve Witkoff, și a ginerelui său, Jared Kushner, la Islamabad, capitala Pakistanului, unde ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi a făcut două vizite în cursul weekend-ului.

Araqchi a mers, de asemenea, într-o vizită în Oman, iar luni s-a deplasat în Rusia, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, și a primit o promisiune de sprijin din partea Moscovei, un aliat de lungă durată al Teheranului.

„Vom face tot ce servește intereselor voastre, intereselor tuturor popoarelor din regiune, astfel încât pacea să poată fi realizată cât mai curând posibil”, i-a spus Vladimir Putin lui Araqchi, potrivit presei ruse de stat.

Prețurile petrolului au crescut din nou

Întrucât părțile beligerante par să fie încă departe una de alta în privința unor chestiuni precum ambițiile nucleare ale Iranului și accesul la cruciala Strâmtoare Ormuz, prețurile petrolului și-au reluat marșul ascendent luni, atingând un maxim al ultimelor două săptămâni.

Trump s-a întâlnit cu echipa lui de securitate națională în cursul dimineții de luni.

„A avut loc o discuție în această dimineață despre care nu vreau să mă pronunț, și sunt sigură că veți auzi foarte curând direct de la președinte despre acest subiect”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Araqchi le-a spus reporterilor din Rusia că Trump a solicitat negocieri deoarece SUA nu și-au atins niciunul dintre obiective.

Ce s-a întâmplat la Islamabad

Surse iraniene de rang înalt, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat pentru Reuters că propunerea prezentată de Araqchi la Islamabad în weekend prevedea negocieri în etape, chestiunea nucleară urmând să fie lăsată deoparte la început.

Un prim pas ar presupune încetarea războiului dintre SUA-Israel împotriva Iranului și oferirea de garanții că Washingtonul nu îl va relua. Abia apoi negociatorii ar aborda problema blocadei impuse de SUA și soarta Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul intenționează să o redeschidă sub controlul său.

Abia atunci discuțiile s-ar îndrepta către alte probleme, inclusiv disputa de lungă durată privind programul nuclear al Iranului, Teheranul căutând în continuare o formă de recunoaștere din partea SUA a dreptului său de a îmbogăți uraniu pentru ceea ce susține că sunt scopuri pașnice.

Ca un semn că nu sunt planificate întâlniri față în față în viitorul apropiat, străzile s-au redeschis în capitala Pakistanului, Islamabad, care fusese blocată timp de o săptămână în așteptarea negocierilor care nu au mai avut loc.

Oficiali pakistanezi au declarat că negocierile se desfășoară în continuare la distanță, dar că nu există planuri de a convoca o întâlnire față în față până când părțile nu vor fi suficient de aproape de a semna un memorandum.

Transportul maritim, blocat

Deși armistițiul fragil a adus o pauză atacurile americane și israeliene asupra Iranului, care au început pe 28 februarie, nu s-a ajuns la niciun acord privind condițiile de încetare a războiului care a provocat moartea a mii de oameni, a cauzat creșterea prețurilor petrolului, a alimentat inflația și a întunecat perspectivele de creștere economică globală.

De la începutul războiului, Iranul a blocat în mare măsură tot traficul maritim din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, cu excepția propriilor nave.

Iar luna aceasta, Statele Unite au început să blocheze navele iraniene care se îndreaptau spre porturile țării.

Cel puțin șase petroliere încărcate cu petrol iranian au fost forțate, în ultimele zile, să se întoarcă în Iran în urma blocadei instituite de Marina SUA, arată datele de urmărire a navelor, care indică puternicul impact al războiului asupra traficului maritim.

Luni, Ministerul de Externe de la Teheran a condamnat, într-o postare pe rețeaua de socializare X, confiscarea de către SUA a petrolierelor suspecate de legături cu Iranul, calificând-o drept „legalizarea fără echivoc a pirateriei și a jafurilor armate în marea liberă”.

Înainte de război, între 125 și 140 de nave traversau zilnic strâmtoarea, dar doar șapte au făcut acest lucru în ultima zi, potrivit datelor Kpler de urmărire a navelor și analizei satelitare de la SynMax, iar niciuna dintre ele nu transporta petrol destinat pieței globale.

Cu o scădere a ratei interne de aprobare, Trump se confruntă cu presiuni interne pentru a pune capăt conflictului nepopular. Liderii iranieni, deși slăbiți din punct de vedere militar, au găsit un avantaj în capacitatea lor de a opri transportul maritim în strâmtoare, prin care tranzitează în mod normal o cincime din transporturile globale de petrol.

Luptele se intensifică în Liban

Între timp, conflictul s-a intensificat în Liban, unde, potrivit Ministerului Sănătății, atacurile israeliene au provocat duminică moartea a 14 persoane și rănirea altor 37 în sudul țării, aceasta fiind cea mai sângeroasă zi de la anunțarea, la jumătatea lunii aprilie, a unui armistițiu negociat de SUA.

Iranul afirmă că nu va purta negocieri privind conflictul din Orientul Mijlociu decât dacă se menține armistițiul și în Liban, țară pe care Israelul a invadat-o în martie în urmărirea grupării șiite Hezbollah, susținută de Teheran, care a lansat bombardamente peste graniță în sprijinul Teheranului.

Israelul și Hezbollah se acuză reciproc de încălcarea armistițiului convenit între Israel și guvernul libanez la Washington și prelungit săptămâna trecută.