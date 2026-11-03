Trump își face bilanțul la jumătatea mandatului. „Acum doi ani ne aflam într-o situație catastrofală”

Preşedintele american Donald Trump şi-a apărat bilanţul, marţi, într-un interviu acordat Fox News, la doar câteva ore după deschiderea primelor secţii de votare în Statele Unite în alegeri cruciale pentru viitorul mandatului său, relatează AFP, preluată de Agerpres.

El a făcut apel la alegători în timpul unei convorbiri telefonice „să păstreze măreţia Americii”. „Suntem grozavi astăzi. Acum doi ani, ne aflam într-o situaţie catastrofală”, a spus el.

Donald Trump se află la cel mai scăzut nivel în sondaje, iar Partidul Republican ar putea pierde majoritatea în Camera Reprezentanţilor şi poate chiar şi în Senat, cele două camere care alcătuiesc Congresul SUA, la aceste alegeri de la jumătatea mandatului.

Printre factorii care contribuie la acest lucru se numără războiul aparent fără sfârşit din Iran, care a început în februarie cu atacuri americano-israeliene, şi inflaţia în creştere din cauza preţurilor ridicate ale petrolului.

„Inflaţia este rezolvată. (…) Aţi văzut că petrolul a scăzut cu 10 dolari, un record minim ieri. Iar în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: avem control total asupra ei cu ajutorul blocadei”, a afirmat Donald Trump.

Preşedintele american a insistat, de asemenea, asupra uneia dintre principalele sale promisiuni de campanie: imigraţia.

„Când am ajuns, graniţele erau deschise. Veneau milioane şi milioane de oameni, mulţi infractori şi ucigaşi (…) Şi i-am expulzat pe mulţi dintre ei”, a declarat el.

Deşi Donald Trump a reuşit într-adevăr să-şi atingă obiectivul de a opri fluxul de migranţi la graniţa cu Mexicul, opinia publică rămâne împărţită în ceea ce priveşte gestionarea acestei crize, în special din cauza acţiunilor poliţiei imigraţiei, ICE, percepute ca excesive.