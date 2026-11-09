Trump lansează acuzații de fraudă privind alegerile, la o săptămână după înfrângerea republicanilor. Reacție de la vârful Partidului Democrat

Președintele republican al Statelor Unite, Donald Trump, a lansat acuzații de fraudă cu privire la alegerile de la jumătatea mandatului, care au fost câștigate de democrați.

În urma scrutinului din 3 noiembrie, democrații vor prelua controlul asupra Congresului SUA.

„Crede cineva cu adevărat că aceste «Alegeri» au fost cinstite. Cum au putut Sondajele să greșească atât de mult??? Unele «descărcări» de voturi anticipate au fost atât de mari încât era imposibil să câștigi, indiferent câți oameni au mers la vot. Totul ține de mașini (aparatele de vot, n.r.), care sunt mult mai importante decât alegătorul!”, a scris Donald Trump, luni, pe Truth Social.

Declarația contrastează cu poziția sa din seara scrutinului. „Sunt absolut dispus să accept acele rezultate”, afirmase el atunci pentru The New York Times.

Trump lansase acuzații de fraudă și după alegerile prezidențiale pe care le-a pierdut în fața democratului Joe Biden în 2020.

Reacția democratului Chuck Schumer: „Negaționism electoral”

În replică la afirmațiile făcute de președintele republican, principalul democrat din Senatul SUA a spus că „revenirea jalnică a lui Donald Trump la negaționismul electoral era inevitabilă”.

„Poate să se văicărească atât cât vrea, dar nimic nu va opri acest adevăr de neocolit: în ultimii doi ani ai președinției sale, Trump se va confrunta cu cele mai mari majorități democrate în Congres din ultimele decenii, totul pentru că el a fost un eșec fără precedent”, a declarat Chuck Schumer, citat de AFP.

În urma alegerilor din 3 noiembrie, Partidul Republican a pierdut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Democrații au câștigat inclusiv în state considerate bastioane republicane, cum ar fi Texas și Kansas.