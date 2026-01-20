Trump lansează un nou atac la adresa NATO, chiar înaintea summitului crucial de la Davos

Președintele american Donald Trump, care urmează să aibă o întâlnire cu liderii mondiali la Davos, în Elveția, a pus încă o dată la îndoială angajamentul NATO față de apărarea Statelor Unite și susține că el a făcut mai multe pentru alianță decât „oricare altă persoană, vie sau moartă”, potrivit CNN și The Guardian.

„Am făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva. Cred că, într-o mare măsură, îți vor spune acest lucru. Cred că l-ai putea întreba pe secretarul general (Mark Rutte, n.r.) despre acest lucru. Și el a spus acest lucru. Însă și NATO trebuie să ne trateze corect”, a declarat Donald Trump, luni, în conferința susținută la un an de la preluarea mandatului.

„Marea temere pe care o am față de NATO este că am cheltuit sume enorme de bani cu NATO și știu că le vom veni în ajutor, dar chiar mă îndoiesc dacă ei vor veni pentru noi sau nu”, a adăugat liderul american.

Declarația vine în contextul unor tensiuni sporite între Statele Unite și Europa. În weekend, președintele Trump a amenințat opt țări europene că le va impune taxe vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”, un teritoriu danez semiautonom pe care șeful Casei Albe îl revendică invocând motive de securitate națională. În replică, Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE și SUA.

Noi declarații despre viitorul Groenlandei

Potrivit The Guardian, întrebat despre riscurile pe care le presupun planurile sale pentru Groenlanda la adresa NATO, Trump a răspuns: „Se va întâmpla ceva care va fi foarte bun pentru toată lumea”.

El susține că va fi găsită o soluție care să mulțumească atât alianța, cât și Statele Unite.

„Însă avem nevoie de ea (de Groenlanda, n.r.) din motive de securitate, avem nevoie de ea pentru securitatea națională și chiar și pentru securitatea mondială”, a adăugat președintele american.

Tot marți, premierul Jens-Frederik Nielsen a declarat că este improbabil ca SUA să folosească forța militară împotriva Groenlandei, dar că scenariul unui atac nu poate fi exclus complet.

Doi oficiali americani au declarat marți pentru The New York Times, sub condiția anonimatului, că Trump a vorbit despre posibilitatea de a folosi forțele armate pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, dar la Pentangon nu există planuri iminente în acest sens.

Potrivit oficialilor, deși Pentagonul face planuri pentru tot felul de situații militare neprevăzute, Trump încă nu a dat ordine pentru planificarea unei invazii în Groenlanda sau pentru pregătirea unor planuri privind urmările unei astfel de operațiuni.