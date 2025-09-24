Trump, lăudat de un lider străin la ONU: A salvat lumea de la „o catastrofă”

Președintele Argentinei, Javier Milei, l-a lăudat miercuri pe aliatul său Donald Trump și a spus că acesta a salvat Statele Unite și lumea de la o „catastrofă”, invocând politicile președintelui american în materie de migrație și comerț, relatează AFP.

„Nu suntem (…) singurii care iau decizii dificile impuse de acest moment istoric”, a declarat liderul de dreapta al Argentinei în Adunarea Generală a ONU.

„Președintele Trump, în Statele Unite, înțelege, de asemenea, că este timpul să inversăm o dinamică, care ducea Statele Unite la o catastrofă și știm că o catastrofă în Statele Unite este o catastrofă globală”, a susținut Javier Milei.

Discursul său a avut loc în ziua în care Washingtonul a anunțat că este în discuții cu Argentina pentru o linie de swap de 20 de miliarde de dolari, menită să liniștească piețele înaintea alegerilor intermediare din octombrie.

Săptămâna trecută, Banca Centrală a Argentinei a intervenit în sprijinul monedei naționale, care este afectată de îngrijorările investitorilor care se tem că o înfrângere a lui Milei la alegerile intermediare ar putea afecta programul său de austeritate.

După discuțiile care au avut loc marți între Trump și Milei în marja Adunării Generale a ONU, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat mai multe măsuri pentru susținerea Argentinei, unul dintre principalii aliați latinoamericani ai Washingtonului.

Pe lângă linia de swap de 20 de miliarde de dolari, el a declarat că Trezoreria este pregătită să achiziționeze obligațiuni denominate în dolari și să pună la dispoziție un credit de tip stand-by.

Liniile de swap sunt tranzacții ce implică, de obicei, două bănci centrale care sunt de acord să își schimbe monedele la un curs de schimb fix pentru o perioadă determinată.

Este neclar deocamdată dacă discuțiile cu Argentina implică Rezerva Federală a SUA.

Milei, care a implementat măsuri radicale de austeritate pentru a controla inflația și pentru a produce bugete echilibrate, intră în următoarele alegeri legislative slăbit de înfrângerea suferită în recentele alegeri din provincia Buenos Aires.