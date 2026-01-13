Trump îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele până la răsturnarea regimului: „Ajutorul este pe drum”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a încurajat marți pe iranienii care manifestează în stradă de mai bine de două săptămâni să continue protestele până la răsturnarea regimului, promițând într-o postare pe rețeaua sa Truth Social că „ajutorul este pe drum”, fără a da însă mai multe detalii.

În mesajul postat pe Truth Social, președintele american a precizat totodată că a „anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când nu vor înceta uciderile fără sens ale protestatarilor”.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUATI CONTROLUL INSTITUȚIILOR!!! Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP” – este mesajul postat de Donald Trump.

În urmă cu o zi, Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 25%, în SUA, pentru orice țară care face comerț cu Iranul, pe fondul represiunii violente a Teheranului împotriva valului de proteste care a cuprins țara din Orientul Mijlociu.

„Începând de acum, orice țară care întreține relații comerciale cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă vamală de 25% pentru orice tranzacție și pentru toate tranzacțiile comerciale efectuate cu Statele Unite ale Americii. Prezentul ordin este definitiv și fără drept de apel”, a afirmat liderul de la Casa Albă într-un mesaj publicat tot pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Dar, în ciuda valului masiv de proteste și a presiunii externe din partea lui Donald Trump, nu există semne ale unor dezertări în rândul elitei de securitate a Republicii Islamice. Deși slăbit, regimul rezistă încă, observă agenția Reuters.

Aproximativ 2.000 de oameni, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost uciși în protestele din Iran, a declarat marți pentru Reuters un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autoritățile recunosc numărul mare de victime cauzate de represiunea intensă declanșată de regimul de la Teheran.

Casa Albă: Atacurile asupra Iranului rămân o opțiune pentru Trump

Protestele, care au început la Teheran pe 28 decembrie, au fost declanșate inițial de prăbușirea monedei iraniene – rialul – și s-au transformat repede în demonstrații anti-regim la nivel național, oamenii fiind revoltați și de restricțiile sociale și politice impuse de guvern.

Luni, Casa Albă a transmis că președintele Trump ia în considerare atacurile aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestațiilor care zguduie Republica Islamică.

Casa Albă a precizat că o cale diplomatică rămâne, totuși, deschisă. „Diplomația (este) întotdeauna prima opțiune pentru președinte”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în fața presei.

„Un lucru la care președintele Trump excelează este să păstreze toate opțiunile pe masă. Iar atacurile aeriene sunt una dintre numeroasele opțiuni care i se oferă comandantului-șef”, a adăugat ea.

Conform acesteia, un canal diplomatic rămâne deschis cu Iranul, regimul de la Teheran adoptând un „ton foarte diferit” în discuțiile private cu emisarul american Steve Witkoff.

„Ceea ce auziți din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administrația (americană) le primește în privat și cred că președintele vrea să examineze aceste mesaje”, a precizat Karoline Leavitt.

Președintele Trump „nu dorește să vadă oameni uciși pe străzile din Teheran, dar, din păcate, asta se întâmplă în prezent”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.